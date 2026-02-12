认以「搭棚」方式抬高股票价格获利11.7万 青年判社服令220小时 另罚款及支付调查费31.6万

35岁青年于2022年至2023年间透过「搭棚」方式，多次反复发出及取消股票交易指示，以逐步提高价格。他另使用多个证券帐户进行清洗交易，作为所涉股份的买方及卖方，使投资者误信相关股份有真正需求，继而出售股份，获利约11.8万元。青年早前承认7项虚假交易传票罪，今于东区裁判法院被判220小时社会服务令，另须支付调查费约19.9万元，及罚款约11.7万元。

判社服令让被告有一次改过机会

暂委裁判官朱仲强判刑时指案情严重，法庭曾考虑判以即时监禁，惟念及被告的背景并非太差，朱官认为可给予被告一次改过机会，判处社会服务令，劝被告好好珍惜，终就每张传票判处220小时社服令，全部同期执行；另判被告支付调查费用19.9万元，以及罚款11.7万元。

被告吴家熹，承认7项虚假交易传票罪，指他于2022年9月20日至2023年10月24日期间，就6家香港上市公司的股份进行虚假交易。

辩方补充求情指，社会服务令报告正面，被告从2021年始自学投资，犯案时没有充足经验，现在深感悔意。被告认同欺骗了其他投资者，影响市场的公平性，今后将会奉公守法。

案件编号：ESS34692-34700/2025

法庭记者：雷璟怡