本港人口｜至去年底达751万按年增0.1% 政府：受惠于吸引人才及输入劳工计划
更新时间：16:53 2026-02-12 HKT
发布时间：16:53 2026-02-12 HKT
发布时间：16:53 2026-02-12 HKT
政府统计处今日（12日）公布，去年底本港人口临时数字为751.08万人，按年增加1.02万人，升幅为0.1%。人口增长主要由于期间录得2.91万名居民净移入，抵销了1.89万人的人口自然减少。
年底人口按年升0.1%
政府统计处发表的最新数字显示，2025年年底香港人口的临时数字为7,510,800人，与2024年年底的7,500,600人比较，增加10,200人，升幅为0.1%。
在同期内，本港录得29,100名居民净移入，但同时亦有18,900人的人口自然减少，其中出生人数为31,100人，死亡人数为50,000人。
截至2025年年底，总人口当中常住居民占7,242,400人，流动居民则占268,400人。
政府：输入人才劳工抵销人口自然减少
政府发言人表示，2025年年底的整体人口较2024年年底有所增加，主要受惠于各项吸引人才和输入劳工措施，吸引来自世界各地人士移入香港，从而抵销了人口自然减少的影响。
最Hit
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
2026-02-10 13:37 HKT
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
2026-02-11 08:00 HKT
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
2026-02-11 11:00 HKT