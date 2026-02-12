屯门Donki现鼠踪 老鼠寿司冷柜跳over  片主：吓到隔篱都弹起 食环署 : 已检控持牌人

大型连锁日本超市现鼠踪？有网民在社交平台分享影片，指日本连锁超市「惊安之殿堂」（DON DON DONKI）屯门市广场分店有老鼠在寿司柜狂奔，大玩跳over，卫生情况堪忧。食物环境衞生署发言人回复《星岛头条》查询时表示， 该署人员在相连的食物制造厂内发现鼠迹，遂向持牌人提出检控。该署人员亦要求事涉处所须进行彻底清洁和消毒，并确认已将事涉食物销毁，以保障食物安全。DONKI则暂未回应事件。

老鼠至少爬过10盒寿司

一名网民今早（12日）于社交媒体Threads上载两段影片，指在DONKI屯门市广场分店内一个寿司柜内，发现一只老鼠在摆放寿司的冷柜内四围瓹窿瓹罅，更在至少10盒寿司盒面上爬过，当遇到隔开寿司的间隔时，更大玩「跳over」。至于第二条影片则见到，该老鼠爬上第二个寿司冷柜顶，在宣传海报中间走动，当走至后方后便失去踪影。片主在留言回复时强调，有关的影片绝非AI片，更指当老鼠四周走动时，连她隔邻的顾客都因老鼠的出现而「吓到弹起一下」。

影片上载后，随即惹起网民热议，忧心卫生问题：「好大只老鼠，我以后都唔想再买donki 啲寿司」、「好明显膳食好好～咁大只，麻烦报食环」；亦有人哗然老鼠的size ：「大只过d猫」；有人大呼「好癫， 食环啦，老鼠真系食得死人」；亦有指屯门区一向鼠患严重 。

食环署 : 已向持牌人提出检控

食物环境衞生署发言人回复时表示， 该署今日（12日）经1823接获有关转介后，已随即派员到事涉食物业处所巡查。该署人员在相连的食物制造厂内发现鼠迹，遂向持牌人提出检控。此外，该署人员亦要求事涉处所须进行彻底清洁和消毒，并确认已将事涉食物销毁，以保障食物安全。食环署人员并给予负责人衞生教育，提醒其须时刻注意个人、食物和环境衞生，以及防鼠灭鼠的意见。食环署会继续留意事涉食物业处所的衞生情况及采取适当行动，以保障食物安全及保持环境衞生。