屯门Donki现鼠踪？ 老鼠寿司冷柜大玩跳over 片主：吓到隔篱都弹起 网民忧卫生
更新时间：17:08 2026-02-12 HKT
发布时间：17:08 2026-02-12 HKT
大型连锁日本超市现鼠踪？有网民在社交平台分享影片，指日本连锁超市「惊安之殿堂」（DON DON DONKI）屯门市广场分店有老鼠在寿司柜狂奔，大玩跳over，卫生情况堪忧。
至少爬过10盒寿司
一名网民今早（12日）于社交媒体Threads上载两段影片，指在DONKI屯门市广场分店内一个寿司柜内，发现一只老鼠在摆放寿司的冷柜内四围瓹窿瓹罅，更在至少10盒寿司盒面上爬过，当遇到隔开寿司的间隔时，更大玩「跳over」。至于第二条影片则见到，该老鼠爬上第二个寿司冷柜顶，在宣传海报中间走动，当走至后方后便失去踪影。片主在留言回复时强调，有关的影片绝非AI片，更指当老鼠四周走动时，连她隔邻的顾客都因老鼠的出现而「吓到弹起一下」。
影片上载后，随即惹起网民热议，忧心卫生问题：「好大只老鼠，我以后都唔想再买donki 啲寿司」、「好明显膳食好好～咁大只，麻烦报食环」；亦有人哗然老鼠的size ：「大只过d猫」；有人大呼「好癫， 食环啦，老鼠真系食得死人」；亦有指屯门区一向鼠患严重 。
