35岁巴裔男3年前佐敦街头遭追斩致死 3南亚裔青年1谋杀罪成囚终身 2人误杀罪成监禁8年

2022年8月底凌晨35岁巴基斯坦裔男子步出佐敦华丰大厦后，遭5名南亚裔男子持刀追斩，身中多刀，逃至佐敦道与白加士街交界不支倒地，送院不治。3名涉案南亚裔青年受审后，陪审团裁定其中1人谋杀罪成，暂委法官祁彦辉依例判处他终身监禁；其余2人被裁定误杀罪成，则判囚8年。

谋杀罪成被告依例判终身监禁

被告38岁Singh Gurpreet早前被裁定谋杀罪成；30岁Singh Harwinder及28岁Singh Gurjinder被裁定谋杀罪脱、误杀罪成。Singh Gurpreet过去曾有两次伤人案底，其余两名被告则无案底。

法官今判刑指，虽然死者Fayzan Ali生前有犯罪或药瘾等问题，但不至于这种死法，Singh Gurpreet被陪审团裁定谋杀罪成，而法律上只有一种刑罚处理，遂依例判处他终身监禁。

另两人非想杀害或重伤死者各判囚8年

至于其余两名被告，虽然陪审团肯定两人有份参与袭击死者的计划，但两人的角色与Singh Gurpreet不同，他们原本目的并非杀害死者，而仅仅是对死者造成一些伤害、而非重伤，在死者逃跑时也没有追上。法官续指，虽然两人过去没有案底，但在此类案件中占比重甚微，两人须为其造成的后果接受惩罚，考虑到两人的共同罪责，终判处即时入狱8年。

控方案情指，35岁巴基斯坦裔男死者Fayzan Ali生前曾有盗窃及毒品相关案底。闭路电视片段显示，死者凌晨4时左右于佐敦道遭5名蒙面男子包括Singh Gurpreet等围殴追斩，逃至白加士街交界不支倒地。5名凶徒其后徒步离开现场，Singh Harwinder及Singh Gurjinder驾驶电单车及私家车接载多名凶徒来往现场。

死者身中多刀大量失血死亡

死者最终送院不治，验尸报告指死者身上有多处刀伤，大量失血致命，体内验出可卡因及冰毒。警方在案发现场检获板球袋及玻璃碎，另于某地盘天台起出4把刀，其中1把刀上验出死者基因；涉案私家车上则验出Singh Gurjinder基因。当晚案发前Singh Gurpreet曾到尖沙咀警署报案，指同日下午在重庆大厦喝酒消遣，醉酒时遭陌生男子无故从后以硬物施袭，对方逃去无踪。

案件编号：HCCC299/2024

法庭记者：王仁昌