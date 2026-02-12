赤柱发展｜食环署活化赤柱海滨小卖亭 引入单一营运者 设露天茶座兼可卖酒

赤柱是本港著名的旅游景点，惟启用约19年的赤柱海滨小卖亭近年出租率「清零」，即100%空置，有碍本港推动「无处不旅游」。食物环境衞生署今日（12日）邀请市场就赤柱海滨小卖亭的未来营运提交意向书，拟引入露天茶座兼可卖酒，以及举办现场音乐表演及周末市集等，冀活化赤柱海滨小卖亭，将该处打造成文化及社交活动的中心。食环署指该露天空间极具潜力作旅游或市民休憩用途。

引入单一营运者 打造更具整体性及活力市集环境

食环署认为以改变小卖亭的经营模式，引入单一营运者，将管理责任全面交由营办者负责，有助促进小卖亭在餐饮、零售及推广活动等不同范畴之间的协同效应，从而打造更具整体性及活力的市集环境。

赤柱海滨小卖亭现况。食环署文件

根据拟议的转型计划，食环署将把摊档正前方现时划为公共座位间的空间纳入小卖亭内，让营运者全权控制公共座位间的布局和设计，食环署对将公共座位间用作小卖亭内食肆的户外座位持开放态度，借此扩阔餐饮选择及提升小卖亭的整体吸引力 。营运者可自费重新设计公共座位空间，充分利用四周的海景和休闲气氛。营运者可引入豆袋、沙滩椅或其他创意家具等现代化舒适座椅，令公共座位间摇身一变成具吸引力又充满活力的空间，鼓励访客逗留更长时间。

食环署希望增加小卖亭的餐饮选择，包括咖啡、小 食，并可考虑提供酒精饮品。为提供更多元化的食物选择，营运者可以邀请餐饮企业经营者管理部分摊档。

赤柱海滨小卖亭现况。食环署文件

食环署对部分摊档售卖本地及传统手工艺品、文化产品和现代生活用品持开放态度，以打造既反映赤柱文化特色，亦能迎合现今访客兴趣的市集。营运者可引入本地品牌作为摊档经营者，让他们有机会直接向顾客展示产品，售卖多样化而具本地特色的货品 ， 包括传统手工艺品和现代商品，令小卖亭成为更多元化和有趣的购物好去处。

可举办现场音乐表演、小型艺术展览及周末市集

营运者可举办 「工艺佳肴巡礼」等结合手工艺展示与餐饮体验的主题活动，亦可举办现场音乐表演、小型艺术展览及周末市集。这些活动将有助提升人流，促进社区参与，令小卖亭不单是传统市场，也是文化及社交活动的中心 。

食环署对划定小卖亭内某范围作宠物友善休憩区的构思持开放态度。食环署文件

食环署对划定小卖亭内某范围作宠物友善休憩区的构思持开放态度。类似的宠物友善休憩区已在本港多个露天及海滨场地，例如露天咖啡茶座、海滨长廊及文娱康乐设施成功推行。事实证明，这些休憩区能吸引稳定的客源。 如在小卖亭设宠物友善休憩区，并配合合适的管理措施， 可在营造轻松及家庭友善环境的同时，确保公共健康及衞生标准得以维持。

食环署邀请市场在未来4个月向署方提交意向书，详情可参阅食环署网页。



