清廉指数上升至12位 胡英明：证香港具备良好法治基础

社会
更新时间：14:52 2026-02-12 HKT
发布时间：14:52 2026-02-12 HKT

国际反贪组织「透明国际」（Transparency International）公布「2025贪腐印象指数」（Corruption Perceptions Index，CPI）报告，香港廉洁度在全球182个国家及地区中排名第12位，较上一年排名上升5位，录得自1995年首次公布以来，最大升幅的排名之一，亦是亚洲区的第二名。

香港具备良好法治基础 有效遏止贪污

廉政专员胡英明欢迎调查结果，认为调查进一步认证国际社会对香港廉洁文化的肯定和认同。胡英明表示，香港今年在「透明国际」调查中获得良好的评价，证明香港具备良好法治基础，有效遏止贪污；同时特区政府一直全力支持廉署的肃贪倡廉工作，加上全香港市民上下同心，维护廉洁核心价值，携手共建廉洁社会的丰硕成果。

「清廉指数」自1995年首次公布以来，香港一直保持在全球首20名内。
胡英明亦补充，廉署过去一年在执法、防贪、社区教育和国际合作方面均全力以赴，不断提升实力，取得多方面的突破和成就，成为世界各地的反贪典范。廉署会持续有效、独立和公正地执行反贪职责，与香港同行，以维护得来不易的廉洁美誉。

自透明国际的「清廉指数」在1995年首次公布以来，香港一直保持在全球首20名内，是亚太区最好表现的地区之一。

相关新晕：2025贪腐印象指数︱香港清廉排名上升至12位中国续排76 全球平均42分创新低

