公屋综合轮候时间维持在5.1年 连续两年编配多于新登记 30岁以下非长者一人申请大减

【公屋/综合轮候时间/房委会】房委会今日（12日）公布最新一季的公屋综合轮候时间，截至2025年12月底，过去12个月获安排入住传统公屋或「简约公屋」的一般申请者的「公屋综合轮候时间」维持在5.1年，继续保持自2018年第一季以来的最低纪录。

何永贤：消化了不少长期积压个案

房屋局局长何永贤表示，今次年终总结有令人鼓舞的新数据，即2025年全年获编配入住传统公屋的一般申请数目维持逾2万宗，比同年新登记的14500宗一般申请多近6300宗，消化了不少长期积压的个案，这已是连续2年编配多于新登记，是房委会有记录以来的首次。

轮候公屋人数下降 30岁以下一人申请大跌六成

除了轮候时间，轮候公屋的一般申请者数目亦进一步下降。在2025年12月底，约有106,300宗一般公屋申请，以及约81,500宗配额及计分制下的非长者一人申请。与最高位的156,400宗（截至2020年9月底）及143,700宗（截至2015年12月底）比较，一般公屋申请及非长者一人申请的数目分别大幅下降超过30%及超过40%；当中，30岁以下的非长者一人申请的跌幅更为明显，在过去十年间由约74,500宗下跌60%至2025年12月底约29,500宗，清楚显示公屋轮候队伍正在消化中。

去年第四季8800宗一般申请「上楼」

2025年第四季，约8,800宗一般申请获安排入住传统公屋或「简约公屋」，包括约3,600个新落成的传统公屋单位、约3,800个回收的传统公屋单位，以及约1,400个「简约公屋」单位。入住传统公屋单位的一般申请者中，约七成（69%）入住市区或扩展市区单位，入住新界单位（包括新落成的上水彩石邨及传统公屋回收单位）的申请者亦较上一季多。由于市区或扩展市区单位都是非常受申请者欢迎的区份，轮候时间比新界长约两年，因而当他们的轮候时间被计算在内时，公屋综合轮候时间反而未有下降。

2025年第四季入住传统公屋的一般申请共有约7,400宗，较上一季的约5,600宗，增加超过三成。当中长者一人申请占约540宗。在同一季度，入住传统公屋的配额及计分制下的非长者一人申请约为490宗。截至2025年12月底，过去12个月入住传统公屋的一般申请者的平均轮候时间较上一季轻微上升0.1年至5.6年。当中，长者一人申请者的平均轮候时间较上一季上升0.2年至3.9年。

简约公屋︱截至去年底收约2.77万份申请

简约公屋方面，13个简约公屋项目按序以原订时间表推进，当中约9,500个单位已在2025年如期落成，而在2026年及2027年初则分别会有约20,300个及200个单位相继落成。截至2025年12月底，房屋局合共收到约27,700份简约公屋申请。

简约公屋至今有4个项目全面入伙，分别是元朗攸壆路、牛头角彩兴路、上水彩园路及观塘顺安道项目，提供超过4,600个单位。另外，启德世运道（第一期）项目及屯门青福里亦已于2025年12月开始入伙。

另一方面，入住简约公屋的一般申请者的轮候时间则明显较短，整体的「公屋综合轮候时间」在2025年12月底得以维持在5.1年的水平。自首个「简约公屋」项目于2025年第一季开始编配入住以来，获安排入住简约公屋的一般申请者的轮候时间平均仅为3.2年。与租住分间单位相比，入住简约公屋的居民亦可以平均每年省下逾50,000元的租金。