财政预算案2026｜学会倡成立财政效率检讨工作组设理财KPI 公务员续冻薪

新一份财政预算案公布在即，香港公共管治学会（12日）提出多项建议，建议为每个政策局设立理财KPI，并成立财政效率检讨工作组，为政府节省资源；亦建议公务员冻薪，检讨公务员津贴及福利。

倡设理财KPI及公务员冻薪

香港公共管治学会理事长陈财喜表示，本港财政预算应有具体策略对接国家「十五五规划」。他建议为各政策局设立理财KPI，并成立财政效率检讨工作组，以节省政府资源。他举例指「政府一份文件都要经过几张台先可以盖到印。」，如可以减省政府行政费用，「由经4个人减到2个人」，相信有助减省行政支出，「应悭则悭，应使则使」。惟无固定百份比，认为部分部门或可减省更多，需要经工作组研究再订目标。学会同时建议检讨各政府基金状况，若有亏损应将投资拨回库房。

公务员薪酬方面，陈财喜建议冻薪，并检讨房屋、子女教育等津贴福利，称「呢啲系咪老奉一定要俾嘅呢」。他指出，相关津贴支出可达公务员薪酬总额的十分之一，认为有调整空间。

倡针对性派消费券 设失业贷款

陈财喜亦建议，针对特定人群发放一次性消费券5000元，包括照顾者等。并为失业人士设立每月5000元生活补助贷款，最多12个月，失业者在找到工作后分期还给政府。

在金融投资方面，陈财喜建议组织专业队伍在「一带一路」地区进行路演吸收IPO来港，亦需加强对来港上市的公司监管，以保证IPO质素，并要求金融管理局制定与香港金融安全相关的预案，建立财政风险预警指标体系。

倡加足球博彩税

在税收方面，陈财喜建议提高子女免税额；调高利得税0.5%，并设累进征收利得税；宽减薪俸税；宽减一季差饷，上限为2000元。并针对中产阶层，调整税阶与优化「双租/贷」扣税额，将薪俸税边际税阶由现时的50,000港元扩大至60,000，以减缓因通胀导致的影响；及将「居所贷款利息扣除」及「住宅租金税项扣除」的每年上限由10万元提升至12万元。他亦建议当局提供税务优惠引进AI产业，吸引外资投资AI。

陈财喜亦建议将足球博彩税由50%增加至70%；并调高每支香烟烟草税至5毫。他更认为亦应提高篮球博彩税，因此举有助打击非法赌博。

记者：李健威