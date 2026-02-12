私隐专员公署3.31办企业峰会 聚焦AI安全与网络威胁 免费报名先到先得

私隐专员公署联同香港互联网注册管理有限公司（HKIRC）将于3月31日（星期二）合办「人工智能安全及网络安全企业峰会」，并获数字政策办公室担任策略伙伴。峰会费用全免，名额有限，并采用先到先得的方式报名。有意参加者请于2026年3月27日（星期五）下午5时或之前于峰会网站内填妥并递交网上登记表格。

峰会围绕AI与网络安全两大范畴

峰会将于香港会议展览中心举行，并围绕「AI安全」及「网络安全」两大范畴，分别设有主题演讲及专题讨论环节。活动将汇聚相关领域的顶尖专家、行业领袖、政策制定者及企业管理层，共同探讨瞬息万变的AI安全与网络安全形势及威胁，交流创新的解决方案，并分享在AI时代加强网络安全和个人资料保障的真知灼见。

峰会为各界提供交流与知识分享平台

个人资料私隐专员钟丽玲表示，AI的应用为企业开启无限机遇，但同时亦对保障个人资料私隐带来风险。企业必须未雨绸缪，在创新与保障个人资料私隐之间取得平衡，方能在AI时代持续发展。今次峰会为各界提供一个宝贵的交流与知识分享平台，就如何以「私隐友善」的方式开发和使用AI向企业提供实用指引，务求筑牢安全防线，强化创科驱动。

HKIRC主席李帆风表示，网络安全是企业持续发展的重要基石。面对层出不穷、瞬息万变的网络攻击，企业必须采取前瞻性策略，全方位识别与预防潜在风险，确保数据及系统安全，为香港的数码生态注入更强韧的保障，借此推动本地数字经济的可持续发展，进一步巩固香港作为国际数码枢纽的领先地位。

私隐专员公署诚邀各界踊跃参与，借此提升机构，包括中小型企业的风险意识与防御能力，以应对在营商环境中所面对的AI安全及网络安全风险，携手构建更安全、更具韧性的数字香港。

峰会详情：