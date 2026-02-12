Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蔡章阁中学助理校长拟否认妨碍司法公正罪 涉要求家长销毁贪污证据

社会
更新时间：13:04 2026-02-12 HKT
发布时间：13:04 2026-02-12 HKT

厂商会蔡章阁中学助理校长前年安排男学生入读中二时怀疑贪污，其后涉嫌相约家长于内地酒店碰面，要求销毁贪污证据，干扰廉署刑事调查，一同被控妨碍司法公正罪。涉案家长早前承认妨碍司法公正罪，录取口供指证助理校长，押后判刑。辩方今日在屯门裁判法院交代助理校长拟不认罪，押后至下月10日预审。2名被告续准保释候讯。

38岁学生家长蔡钰早前承认1项妨碍司法公正罪，承认于2024年9月12日在港作出妨碍司法公正的作为，即销毁或干扰廉政公署就她被指称贪污的调查资料。蔡章阁中学50岁助理校长孔少丹同被控1项妨碍司法公正。

涉案学生家长蔡钰早前承认1项妨碍司法公正罪。资料图片
案件编号：TMCC2001/2025
法庭记者：陈子豪

