男警涉串谋贩毒及伤人并连同两男女妨碍司法公正 两男女拟不认罪明年2.15开审

社会
更新时间：12:56 2026-02-12 HKT
发布时间：12:56 2026-02-12 HKT

54岁男警涉于2023年11月串谋他人贩运大麻及伤人，更涉嫌与律师等人指示一名警长销毁刑事调查资料。该男警被控串谋贩运危险药物、串谋伤人、妨碍司法公正等3罪，案件今早在区域法院再讯，法官高劲修应辩方申请将案件押后至3月5日，待向控方索取文件，包括录音信息；同案两男女则拟否认妨碍司法公正罪，高官将案件排期至明年1月6日进行审前覆核，在2月15日进行为期10日的英文审讯，期间所有被告续准保释。控方透露，审讯料传召4名警员及2名专家证人。

3名被告依次为54岁男警员王志辉、65岁男子李志谦和29岁女律师林宛莹。王志辉被控各一项串谋贩运危险药物罪、串谋意图而导致他人身体受严重伤害罪；王另与李志谦和林宛莹同被控一项妨碍司法公正罪。

控罪指，王志辉于大约2023年11月在香港与其他不明人士串谋贩运危险药物，即大麻；以及在同期，串谋非法及恶意导致一名被称为「林仔」的人身体受严重伤害，意图使他的身体受严重伤害。

妨碍司法公正罪指，3名被告于2023年11月16日，意图妨害司法公正而作出妨害司法公正倾向的行为，即就针对王因公职人员行为不当，而进行的刑事调查，指示一名警长销毁资料。

案件编号：DCCC1435/2025
法庭记者：黄巧儿

