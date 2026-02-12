农历新年天气｜年廿八新界气温或达28°C 早晚潮湿大扫除要提早 年廿九有薄雾、微雨

天文台昨日(11日)发表天气随笔，指一股清劲的偏东气流会在未来一两日影响广东沿岸。随著偏东气流缓和，情人节至年廿九部分时间有阳光，日间温暖，市区最高气温会达24、25度左右 ，新界会再高两三度。同时，年廿八及年廿九早晚较为潮湿，如果要大扫除、洗邋遢可能要提早了。

年廿九有薄雾 初一有微雨

至于农历新年的天气，天文台预料一股东北季候风会在年廿九（2月16日）开始逐渐影响广东沿岸。天文台又指，有电脑预报模式预料季候风到达的时间较早；有部分电脑模式则预料季候风会在年廿九较后时间到达。这会影响年廿九日间至年初一早上的天色和微雨持续时间。

初二水汽较多 有利云层形成

天文台又预料，受清劲至强风程度的东北季候风影响，年初一及年初二大致多云，风势颇大，天气稍凉。按照现时预测，年初二低层水汽仍会较多，有利云层形成，但当日较后时间风势或会开始缓和，烟花汇演的影响仍要视乎届时云底高度及季候风的强度。预料云层会在年初三转薄，天色会较为明朗。

情人节天气潮湿 初二气温稍为下降

根据天文台的9天天气预报，情人节至初一(2月14日至17日)的湿度高达95%，当中年廿九(16日)更有薄雾，亦有一两阵微雨，日间部分时间有阳光及温暖。而初一(17日)最高气温稍为下降，气温介乎18至21度，大致多云。初时有一两阵微雨，部分地区能见度较低。初二(18日)最低气温17度，最高气温21度，大致多云。日间短暂时间有阳光及干燥。

