钟丽玲：深伪案件无可避免增加 研修例禁擅取他人照片制不雅影像

去年香港大学一名法律系男学生，利用网上免费人工智能软件，在未经同意下逾20名女性的近照，制作成裸露色情照片。个人资料私隐专员钟丽玲表示，私隐专员公署持续检视《个人资料（私隐）条例》，正研究资料外泄强制通报、全盘审视《条例》内的罚则，考虑引入行政罚款机制，亦会修例加强应对新科技的挑战，包括利用他人照片并使用新技术生成不雅照片等，预料年内到立法会咨询。

慎防免费AI 「资料就系金钱」

钟丽玲接受报章专访时指，不少AI应用程式标榜免费，但世上没有免费午餐，其实市民的「资料就系金钱」，用户向免费AI输入的姓名、出生日期、对话纪录，甚至信用卡资料等，可能会被纳入数据库，供开发商用作商业用途或训练模型，亦可能导致资料外泄。她呼吁市民谨慎处理个人资料，最好选用付费版本的AI应用程式。若使用免费版本，切记不可输入过多个人资讯。

钟丽玲提到，去年港大法律系一名男学生涉嫌利用女同学相片生成深伪不雅影像，但受害人却难以循法律层面追究责任。

涉深伪案件无可避免会增加

钟丽玲指，深伪影片制作成本愈来愈低、技术愈来愈先进，涉及深伪的案件无可避免会有增加趋势。她特别提到，去年港大法律系一名男学生涉嫌利用女同学相片生成深伪不雅影像，但受害人却难以循法律层面追究责任，强调署方正与政府紧密联络，研究资料外泄强制通报，引入行政罚款机制，预料今年内到立法会咨询。

