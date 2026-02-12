六合彩｜头奖一注独中赢800万 即睇50期最旺号码！

六合彩今晚（2月12日）搅珠，若一注独中，头奖奖金达800万，截止售票时间为晚上9时15分。

根据过往资料，过往50期，最多搅出的号目有3个，分别是24、28及39，搅出12次；其次为17，各搅出11次；1、6及46，则被搅出11次。

10大最幸运投注站 士丹利街历来最旺

由1994年至2025年6月30日，最旺投注站分别是：

1.中环士丹利街赛马会投注站

地址：中环士丹利街10-12号地下至三楼2号舖

中头奖次数：47

2.屯门市广场赛马会投注站

地址：屯门市广场第三期地段277号地下

中头奖次数：45

3.荃湾青山道赛马会投注站

地址：荃湾青山公路 300-350 号荃锦中心地下B2舖

中头奖次数：41

4.尖沙咀汉口道赛马会投注站

地址：尖沙咀汉口道39-41号麦仕维中心地下

中头奖次数：41

5.上环干诺道西赛马会投注站

地址：上环干诺道西3号亿利商业大厦地下D – F及G1舖

中头奖次数：40

6.观塘广场赛马会投注站

地址：观塘开源道68号观塘广场地下G15, M20,116号舖

中头奖次数：37

7.九龙湾德福赛马会投注站

地址：九龙湾宏开道16号德福大厦一楼4号舖

中头奖次数：35

8.大埔广场赛马会投注站

地址：大埔广场地下商场七号舖

中头奖次数：35

9.上水石湖墟赛马会投注站

地址：上水石湖墟新丰路134-140A号A地下

中头奖次数：35

10.大埔广褔道赛马会投注站

地址：广褔道158-172号大埔商业大厦地下

中头奖次数: 30