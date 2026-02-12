以「有惊喜」诱前妻返家后用铁锤施袭致头破血流 玻璃厂东主认蓄意伤人罪还押候惩

康山花园2024年7月发生伦常血案，患抑郁症的69岁玻璃厂东主疑因与前妻和女儿关系不佳，在后楼梯内连番用铁锤袭击前妻头部，其后又用鎅刀割伤自己颈部。涉案男东主今于高等法院承认蓄意伤人罪，案情透露他当日以整理住所为由把前妻叫来，又表示有「惊喜」给前妻，但到达住所楼层后，他便直接把前妻推入后楼梯及从环保袋内取出铁锤施袭致其头破血流，邻居目击事件后报警。法官潘兆童押后至3月25日判刑，以待索取被告心理报告及事主创伤报告，期间被告还押。

称「有惊喜」诱骗前妻上楼

被告黄沛添，承认一项蓄意伤人罪，指他于2024年7月6日在鲗鱼涌康山花园7座19楼后楼梯间，非法及恶意地伤害常姓女事主，意图对其身体造成严重伤害。

被告与女事主于1988年结婚，两人原本同住于康山花园7座某单位，惟关系于2004年至2005年转差，女事主搬走与两名女儿同住。2024年5月，被告致电事主，表示想整理住所及希望她帮忙。事主同意。

案发当日早上10时，事主带同外佣到康山花园7座大堂，被告着外佣先在大堂等待，称有东西要给事主。事主于是跟被告前往大厦的19楼，在乘搭升降机途中，事主问为何外佣要留在大堂，被告称因为准备了「惊喜」给她。

推入后楼梯施袭称「啲女唔理我」

升降机抵达19楼后，被告没有走进家𥚃，反而把事主推入后楼梯，并从他携带的环保袋内取出1把铁锤，连番击打事主头部，事主尝试用手抵挡及呼救，而被告则一边施袭、一边说到「啲女唔理我」。

男邻居当时听到呼救声，便前往后楼梯查看，目击被告用锤施袭，而事主坐倒地上及头部流血，遂报警及通知保安。保安到场后，看见被告施袭及嘴上咕哝着其女儿。保安叫被告想想女儿，希望被告会住手。被告稍稍停下，但随后便想再动手。保安于是跑去取来1个垃圾桶盖，打算用作自卫。

辩方指被告犯案属冲动行事或有短期计划

当保安回到现场时，看见被告用鎅刀在自己的颈项留下伤痕。就在此时，警方到场及拘捕被告，当时被告表情呆滞及颈部流血，他获送院诊治，在警诫下保持缄默；被告后来被诊断出抑郁症，及至去年2月覆诊，医生确认他毋须进一步治疗。事主送院时保持清醒，她的头部有多处裂伤，伤口长约1至3厘米及深可见骨、须缝针，其双手手指亦多处受伤。

辩方今求情时，指被告背景良好，过去没有案底，他现与事主已离婚，案发时因为他与事主和女儿的关系不佳，进一步加重了其抑郁症，最终一时冲动犯案。潘官关注，被告把事主叫上单位，称有「惊喜」给她，又准备了锤子，看来有计划行事。辩方则指，被告的「冲动」可能维持了1至数天，即使有计划，也只是一个短期计划。

案件编号：HCCC324/2025

法庭记者：王仁昌