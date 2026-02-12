杜拜抵港航班再现「机舱老鼠」 内地汉认偷乘客逾4.2万元钻戒及手镯 还押候惩

内地汉去年7月在杜拜飞往香港的航班上，偷窃女乘客的钻石戒指及Christian Dior手镯，价值逾4.2万港元，在警诫下承认因一时贪心犯案。内地汉今早在区域法院承认在飞机上作出扰乱秩序的行为罪，法官林伟权关注被告乘搭飞机的次数频密，质疑被告或专门「拣一啲认为有钱乘客会搭嘅航班路线」而犯案，下令将案件押后至3月12日判刑，待控方索取被告的出入境纪录，期间被告还押候惩。林官明言，案件性质严重，涉及跨境因素，若纵容或轻视案件，无疑鼓励他人犯案，故需判处阻吓性刑罚。

专拣有钱乘客所搭航班路线下手？

现年48岁被告彭毅，报称无业，被控在飞机上作出扰乱秩序的行为罪。控罪指，彭于2025年7月17日，在一架正在航行但并非在香港境内或上空航行的非香港控制的飞机（即由杜拜飞来香港的阿联酋航空航班）上作出扰乱秩序的行为，以致危及或相当可能会危及该飞机上的良好秩序和纪律。

林官关注，被告是中国公民，在内地任职散工，月入3千元人民币，依被告此背景及收入，究竟被告去杜拜的目的是甚么。林官另质疑，被告的护照显示被告频繁地出国，直指「（被告）搭飞机多过你同我」，关注被告是否有预谋犯案「专门系飞机落手，瞄准机会偷嘢，影响航空公司声誉」，故要求控方调查被告的出入境纪录。林官明言，案件涉及跨境因素，被告或「拣一啲认为有钱乘客会搭嘅航班路线」犯案，若纵容或轻视案件，无疑鼓励他人犯案，故需判处阻吓性刑罚。

阿联酋航班上作案惹乘客怀疑拍片揭发

案情指，去年7月17目，一架阿联酋航空的航机由杜拜出发飞往香港。在飞航途中，男乘客留意到被告从舱顶置物柜取出一个白色LV手袋，放在座位后开始翻寻，男乘客觉可疑遂拍下被告的举动，影片约长6秒。被告及后将手袋放回舱顶置物柜。男乘客后来得知手袋并不属于被告，是属于机上的一名女乘客，故将被告的所作所为告知女乘客。

女乘客立刻检查手袋，发现袋中一只约2.4万港元的钻石戒指，及一只约1.8万元的Christian Dior手镯不翼而飞。女乘客将事件告知机舱服务员，机舱服务员其后向警方报案。被告在翌日凌晨12时许被捕，被告在警诫下指，自己乘搭航班时，因一时贪心而从舱顶置物柜取出不属于自己的手袋，并想看看手袋内有没有贵重物品，终从手袋中取走戒指及手镯。惟得知部分乘客留意到他的犯案行为，故将戒指及手镯丢进垃圾袋。

案件编号：DCCC1439/2025

法庭记者：黄巧儿