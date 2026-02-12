骏步人生︱马会主席廖长江歌颂人马情 祈愿「马会好，香港好，国家好」

马会刊物《骏步人生》最新一期现已出版，今期封面人物是香港赛马会主席廖长江。谈起与「马」的渊源，廖长江指在外国读中学时学习骑术，在马鞍上迎著风驰骋的奔放自由，比起坐在开蓬跑车风驰电掣，更加迷人。1988年成为马会会员，他开始当上马主，名下拥有的马匹，部分更是自行配种而来的。他表示，马会推出马年系列活动联系各界，歌颂人马情谊，并希望以马匹的坚毅和敏捷特征，与香港携手建设明天比今天进步的社会。

作为马会主席，他的愿景是马会不断进步，更大力贡献香港、贡献国家，「马会好，香港好，国家好」。今期《骏步人生》，廖长江歌颂人马情，从香港、祖国以至国际层面，剖析他的马匹世界观；同场加映对榄球、武侠小说、画作等心得，分享他另一面的「书情」、「画意」。

廖长江偏爱马匹和风景主题

迎马年，廖长江在专访中讲马、讲自己。他分享欣赏画作之道是甚么，油画、水墨画，只要合眼缘的便会买下。他比较喜欢当代中国画，其次是西方油画；题材方面，偏爱马匹和风景内容。如果是马的主题，又特别喜欢那些可以展现马匹活力的画作。不过，近年已经少买入画作，他笑言自从2012年加入立法会，空闲时间就不多了。

廖长江亦介绍一张「心头好」爱驹照片，「这匹马叫『万事吉』」。照片特写一匹枣色马英姿凛凛冲刺的瞬间，廖长江表示，这是他第一匹培育出来的马，可说是他的「长子」，牠不是买回来的，是他以母马与种马配种而来，所以对牠特别有感情。

策马奔驰 刻骨铭心

廖长江与马结缘的起点，可追溯至青少年时期。留学期间他学会基础骑术，自言如今年纪大，技术早已生疏，但那种策马奔驰的感觉，依然刻骨铭心。「好free。我喜欢那种马匹在奔驰的时候，迎风的感受。我想，即使是驾驶开蓬车亦不能取代；那种动态难以言喻，是非常好的感觉。」

回到香港，他受到身为马会会员的哥哥廖长城薰陶，不时入马场观赛，对赛马兴趣大增。1988年，作为执业大律师的他，在前任香港终审法院首席法官李国能推荐下，成为马会会员，从此与香港赛马会结下情缘。

廖长江对马匹的热爱是不折不扣的「技术流」，阅读大量相关书籍，寻根究底钻研血统学问。「育马的学问很大，要研究父系、母系、祖父、外祖父的性能。母马要和怎样的种马交配，才可以产生更好的后裔呢？例如母马是匹一哩马，你想要速度更快，便可以考虑和短途种马配种，这样子，产生优良幼马的机率便较大。」 他像在分析一份法律文件，但随即又笑著补充：「但这（配种）不是非常科学的东西，纯粹靠运气，是没有保证的。」

名下马叫「歌舞升平」饶有意思

廖长江在香港回归祖国前后拥有第一匹马「歌舞升平」，他谈到为爱驹改名的哲学，「我留意到很多马主以系列来为马匹命名，我却没有这样的掣肘。我会以当时的环境和马匹特征来取名。」他续指，「回应邓小平先生的名句『舞照跳、马照跑』，我就用这名字寓意香港回归之后继续歌舞升平。」

至于他另一匹爱驹「万事足」，由来就更有趣。「这匹马来到香港的时候，我儿子出生了，『有子万事足』嘛，所以便把马匹命名为『万事足』。」一匹又一匹赛驹的名字，既是廖长江个人，也是香港历史的折射。

不计团体马，他名下曾拥有马匹「歌舞升平」、「万事足」、「万事吉」、「快马当先」及「极品」。

主席厢房内挂了「万事吉」英姿凛凛冲刺一刻的照片。

2002年3月「万事足」夺冠，廖长江（右三）偕同亲友拉头马。

年轻时是榄球校队成员

除了赛马，廖长江与体育早有渊源，年轻时是榄球（Rugby）校队成员。「我不是特别『大只』，但我速度非常快，对手往往追不上；而且我比较机灵，防守很有效率，我一把抱住对方的膝盖，多强壮的对手都一定会倒下。」

这份运动魂，令廖长江对马会支持体育的工作特别关心。在刚过去的第十五届全运会，马会作为全运会香港赛区唯一合作伙伴，拨款逾5亿港元支持香港赛区及广东赛区的筹备和赛事工作，廖长江多次现场观赛，支持港队。「每位运动员的付出都很大，亦很拼搏，我觉得每一位运动员，都是值得尊重的。」

多项赛事当中，他看得最「肉紧」的，莫过于「十五运会香港赛马会杯七人制橄榄球比赛」，更亲手将全运金牌颁发给夺冠的港队成员，那份兴奋与激动，至今仍溢于言表。「非常之兴奋，非常之激动。当时我们一直领先，中间一段时间一度被山东队超越，最终排除万难赢了，我当时非常激动，颁奖的时候也是非常高兴。」

他的十五运会难忘时刻，不得不提担任火炬手一环。「当时我是有点压力，那火棒的重量还是有的，我一直警惕自己不要跌倒、不要跌了火炬。」跑著跑著，「传送火炬的时候我身边有几位工作人员，他们著我跑慢一点，原来是要让拍摄的车辆拍下那画面。」这种经历，津津乐道，大赛过后，他将火炬保存下来作为纪念。

香港队在「十五运会香港赛马会杯七人制橄榄球比赛」夺得金牌，廖长江（前排左）颁奖予港队运动员。

从化马场 振兴乡村成功示范

赛马作为体育运动，2026年最令人期待的运动盛事之一，是马会广州从化马场预期10月举办常规赛马赛事，届时从化马场联同跑马地马场及沙田马场组成「黄金三角」，协作推动大湾区赛马旅游，同时助力内地马匹运动及马产业发展，为国家作出贡献。

廖长江希望从化马场启用后，带动当地旅游经济，表示马会一直配合国家规划，尤其是马产业发展，并致力将大湾区发展成为马产业基地、中国马产业进军国际的基地，当中除了育马，还包括马术运动。

从化马场由马会与国际知名建筑师携手合作兴建，设计融入了中华文化元素，现已成为马会的世界级训练中心，目前为超过400匹赛驹提供训练，包括世界顶尖佳驷，对香港赛马业的发展贡献良多。同时，从化马场致力为马产业能力建设作出贡献，并成为乡村振兴的成功示范。马会从零开始，至今培训了超过800名员工，为他们提供就业机会。

「马会好，香港好，国家好」

对于马会未来的慈善工作，廖长江表示，希望做得好，马会做得好，对香港的贡献才会更大，亦意味著有需要的人能够得到马会的帮助。马会是非牟利机构，赚的钱不是为了马会本身的利益，而是整体香港的利益。他口中的「马会好，香港好，国家好」，是大家的祈愿。

谈及对马会的愿景，廖长江表示，「我们不再只是办赛马，我们强调的是赛马娱乐、赛马旅游。娱乐的部份将会增加很多，希望吸引游客或年轻一代，他们不一定来参与赛马，可以单纯入场参与娱乐活动。」他举例，跑马地马场「快活星期三」（Happy Wednesday）的啤酒园是一个成功例子，「很多入场人士在晚上八时半、九时，吃过晚饭后才来，单纯是娱乐消遣。」

去年国际赛入场旅客破纪录

至于马场对旅客的吸引力，正在提升。他称，「近年愈来愈多游客入场，去年『浪琴香港国际赛事』我们有超过1.3万名游客入场，打破单日赛马日的旅客入场纪录。今年元旦日的赛事，内地游客有八千多人入场，增幅一倍。」

今年是农历丙午马年，廖长江表示，「马会筹办一系列马年活动，第一是希望与众同乐，这是最重要的；第二是向来到香港的游客展现香港的活力和魅力。」远的不说，单单在年初一「新春国际汇演之夜」的马会花车，以及年初二香港赛马会呈献：「马到功成耀香江」马年烟花汇演，已经令人期待。盛事浪接浪，年初三，马会在沙田马场举行的马年赛马日，欢迎本地及外地马迷和游客入场，欢度精彩纷呈、寓意吉祥的赛马盛事。

对吃要求高品质

工余时间，廖长江爱马、爱画、爱运动，还爱美食。「我喜欢吃东西，但不一定要很高档，我对吃的要求高，但是在于品质上的高，不是吃装修、吃气氛的那种。好吃的茶餐厅我吃，好吃的云吞面我也吃。」

他最爱的食物之一，正是潮洲菜和广东菜。不过美味的食物，总是带点「邪恶」，他的秘诀是浅尝，例如鹅肝，只容许自己「一年吃一两次」。「我怕太肥，因此多做点运动，吃少一点。」现在他每星期健身两次。所以说，运动，因此可以吃得更多。