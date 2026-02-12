农历新年︱入境处料10日假期1138万人次进出本港 952万循陆路 情人节为出境高峰

农历新年将至，入境处预料今个农历新年假期（2月14日至2月23日）将有约1,138万人次进出香港，陆路出境高峰为2月14日，入境高峰则为2月22日。当局已加派人手应对，并呼吁市民预早计划行程，使用「口岸通」App查询实时过关情况。

罗湖最繁忙 日均20万人次进出

入境处预计，在2月14日至2月23日的农历新年假期期间，约有1,138万人次经各海、陆、空管制站进出香港。经与内地部门协商后，预计当中约952万人次会经各陆路边境管制站进出。

陆路出境高峰期预计为2月14日（星期六），出境人次约636,000；而入境高峰期为2月22日（星期日），入境人次约663,000。假期期间，罗湖、落马洲支线及深圳湾管制站将会非常繁忙，预计每日平均分别约有200,000、187,000及156,000人次出入境。

各口岸维持现行通关时间

为疏导假期期间的旅客流量，入境处已调配额外人手，将加开检查柜枱及通道。同时，入境处亦会连同香港警务处、香港海关和香港铁路有限公司在罗湖管制站成立联合指挥中心，与内地部门紧密联系，密切留意人流情况，确保过关人流畅顺。

各口岸在农历新年假期间将维持现行通关时间，其中落马洲／皇岗口岸及港珠澳大桥口岸会如常24小时通关。

入境处呼吁往返内地的旅客应预早计划行程，尽量避免在繁忙时段过关，并留意电台或电视广播的最新交通消息。市民及旅客亦可浏览保安局的「口岸通」一站式过关资讯平台，查阅各陆路边境管制站的平均轮候时间。

