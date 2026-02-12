商场免费储物柜爆满 旅客行李堵塞走火通道 大律师指或违法 商场咁回应…

大型商场为顾客提供免费储物服务原是便民之举，惟当设施供不应求时，或会引发意想不到的问题。近日，有网民在一所大型商场内，目睹有旅客因储物柜已满，竟将多件行李随意堆放在走火通道外，完全堵塞通道。事件引起网民猛烈批评，有大律师指，虽然相关举动确有可能触犯消防条例，但执法上存在困难。

网民直斥离谱 质疑商场消防安全

该网民指，在一间设有免费储物柜的大型商场内，发现储物柜已全部额满。然而，部分旅客并未因此寻找其他收费寄存服务，反而选择将行李箱放置于消防通道门外，事主随后已即时通知工作人员，「佢地话揾人去搬走佢（行李）」。

此事件迅速在网上发酵，不少网民直斥行为离谱，「衰格到咁，搬走晒啲行李再罚钱就啱」、「其实最唔明系点解唔放喺酒店？拉得箧嚟相信都应该会瞓一晚，咁点解唔直接放喺酒店」，另外亦有网民留言表达不满，指该商场「其实唔系好注重消防安全」，并分享过往投诉防烟门被打开的经历。许多人建议事主应直接向消防处举报，认为此举比通知商场更为有效，有留言称「你报消防搞，（商场）先会认真解决」。

此外，部分网民则以讽刺的口吻表达不满，笑言旅客的行为变相令「Call 商场保安变左免费保管」，更称商场的闭路电视成了「免费睇实啲行李」的工具。

陆伟雄：阻塞消防通道虽违法 惟检控流动旅客有难度

大律师陆伟雄接受《星岛头条》访问时表示，虽然根据香港法例第228章《简易程序治罪条例》第4A条，任何人在公众地方造成阻碍均属违法，但该条例未必适用于商场内部，因商场是私人物业，并非政府管辖的马路、行人路等公众地方，故规管权在于其管理公司。

对于堵塞消防通道的行为，陆伟雄指，此举确有可能触犯消防条例，但执法上存在困难。他解释，执法成功与否，需视乎阻塞面积、影响程度及持续时间，「如果是住户长期摆放杂物，执法就容易。但那些游客是流动性的，你转头报警，消防来到，他可能已经走了，作用不大。」陆伟雄强调，在此类事件中，商场管理公司的责任远大于旅客。他认为旅客未必清楚规定，管理一方应更积极地履行其管理责任。

商场：如发现无人看管物品会即时采取行动

该商场回复《星岛头条》查询指，他们于三楼、四楼及八楼提供先到先得自助物品寄存服务，以便利莅临消费的顾客，已在当眼位置张贴告示，提醒使用该项免费服务的顾客，需遵守相关守则。未能存放于储物柜的物品，顾客须自行看管。为保持商场地方整洁及安全，职员会定期巡视不同楼层，如发现无人看管物品，会即时根据失物认领程序采取相应行动。

记者：郭文卓