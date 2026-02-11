Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港灯节能减排资助计划见成效 助社福机构年减逾180公吨碳排放 郑祖瀛到访为长者送暖

更新时间：17:22 2026-02-11 HKT
发布时间：17:22 2026-02-11 HKT

港灯「智惜用电服务」旗下「节能共享资助计划」去年推出加强版，为非住宅客户、社福机构及学校提供最高 300 万元全额资助安装高能源效益设备（包括电厨房、空调设备）、节能屋顶涂层或太阳能光伏系统，推动低碳环保。港灯董事总经理郑祖瀛今日（2月11日）到访首间受惠机构筲箕湾东华三院方树泉社会服务大楼，大楼预计可以在一年内减少约15%至20% 的整体碳排放，成绩令人鼓舞。 

郑祖瀛在东华三院团队陪同下，详细了解大楼内多项节能升级项目的落实情况，包括已更换为一级能源标签的冷暖空调系统、LED 节能照明、在合适通道加装的感应装置、以电力为主的厨房设备、电干衣机，以及在天台采用具降温效能的防热涂层等多项措施的落实情况。 

港灯董事总经理郑祖瀛了解东华三院方树泉社会服务大楼如何透过港灯「节能共享资助计划」推行多项节能工程，成功节省能源使用， 减少碳排放。
郑祖瀛（中）特别探访行动不便的长者，亲手送上新年福袋，表达节日关怀。
一系列节能减排措施，不仅有效提升大楼在照明及空调方面的能源效率，大楼全年可减少超过 180 公吨的碳排放 ，相当于种植 5,200 棵树。 

郑祖瀛表示：「港灯一直致力推动节能减碳，透过『智惜用电服务』旗下『节能共享资助计划』，以创新节能方案协助社会各界提升设施效能。方树泉社会服务大楼的节能成果，正好印证相关措施亦能兼顾环保效益与营运效益。我们期待未来能支援更多合资格的申请者，共同朝着香港的碳中和愿景迈进。」 

郑祖瀛补充，港灯将继续与社会各界紧密合作，在提升能源效益、引入智慧管理，以至推动可再生能源应用等多方面著手，全方位推动节能减碳，为香港社会缔造更绿色、可持续的生活环境。 

新春将至，郑祖瀛联同港灯服务队成员向大楼内护理安老院近 200 名长者派发新年福袋，送上节日祝福与关怀，又为长者们准备了地道的筲箕湾名物「鱼蛋（鱼丸）拼片头（鱼片头）」作为晚餐加餸，亦希望借此支持地区经济。

另外，郑祖瀛亦特别探访多位行动不便或需长期卧床休养的长者，提前向他们拜年，并与他们闲话家常，气氛温馨。
 

