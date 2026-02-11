贺岁烟花︱马会独家赞助年初二烟花汇演 连串活动迎新禧

2026年农历新年烟花汇演，将于2月18日（年初二）晚上8时于维多利亚港上空举行。是次汇演由文化体育及旅游局统筹，香港赛马会赞助，以「马到功成耀香江」为主题，历时23分钟，将发放31,888枚礼花弹，与全港市民及访港旅客共庆新春。

八幕烟花各具特色

是次烟花汇演分为八幕，各具特色。首幕《骏马启程》，高密度的开幕烟花如骏马冲出，为汇演揭开序幕。紧接有礼花弹层层推进，营造万马奔腾的气势，突显马年昂然起步的力量。第二幕《共庆新春》，维港上空绽放「8」字型礼花弹和金元宝造型烟花，祝愿市民在马年财源广进、家肥屋润、丁财两旺。第四幕《和谐愿景》有星光般的礼花弹，如同一匹匹奔向远方的和平之马，为世界注入爱与希望的力量。此幕亦以「吉」字烟花为香港送上祝福。压轴一幕《马到功成》，大型锦冠礼花弹绽放，并以大密度的连环烟花作结，祝愿祖国繁荣昌盛、人人心想事成。

马会独家赞助 一连三日活动贺新春

农历马年对独家赞助烟花汇演的香港赛马会而言别具意义。马会表示，「马」在文化中代表坚忍与力量，与香港「我做得到」的精神深深呼应。为迎接马年，马会将举办一系列涵盖多个新春节目的庆祝活动。

活动将由年初一（2月17日）展开，马会将再度参与「新春国际汇演之夜」。年初二（2月18日）则独家赞助举行「马到功成耀香江」烟花汇演，届时维港上空将出现「ＨＫＪＣ」及「ＷＩＮ」字样，寓意香港在马年旗开得胜。此外，马会亦会支持在广州从化及上海举行的「无人机汇演」共贺新岁。年初三（2月19日），沙田马场将举行「2026马年赛马日」，安排连串精彩赛事及活动，与市民及旅客一同迎新禧、接马年。

相关新闻：

贺岁烟花︱马会独家赞助 31888枚烟花年初二维港绽放 糅合骏马元素及吉祥符号

农历新年好去处2026｜马年好去处集合！新春节庆活动、祈福、年宵花市 一文睇清！