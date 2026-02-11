Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

农历新年｜东坝专线小巴9A加开服务 渔护署加强巡逻营地 优化破边洲观景台围障

社会
更新时间：16:16 2026-02-11 HKT
发布时间：16:16 2026-02-11 HKT

一连9日的内地春节黄金周即将来临，约有143万内地旅客经各海、陆、空管制站进入香港，每日平均访港人次按年增加约6%。西贡万宜水库东坝是内地客访港郊游热点之一，运输署发通告，指新界专线小巴第9A号线( 北潭涌 – 万宜水库东坝 )将于2月16日( 年廿九 )、20日(年初四)及23日(年初七)增加服务，并会内地春节黄金周期间( 2月15日至23日 )按乘客需求加强服务。

9A线年廿八至年初七服务时间为朝10晚6时30分

专线小巴第9A线在2月15日( 年廿八 )至23日( 年初七 )的服务时间为上午10时至下午6时30分。9A来往北潭涌及万宜水库东坝，平常一般只于星期六、日及公众假期日间行走。

已优化破边洲观景台告示牌及围障

另外，为迎接假期人潮，渔护署郊野公园团队已提早部署作好准备。由今个周末开始，团队会加强东坝一带设施管理、增设流动洗手间；破边洲观景台的告示牌及围障经已优化，提醒游人切勿靠近悬崖。

同时，政府会加派人员于东坝、破边洲，教育游人不要越过围障或行捷径、自己垃圾自己带走，并密切监察现场情况，有需要时实施人流管制，安排游人排队轮候；而于热门郊游热点及营地（如浪茄湾、西湾、咸田湾等），加强宣传郊游及露营守则、爱护环境及妥善处理垃圾。

郊游热点及营地增设垃圾收集设施及增加清理次数，加强设施清洁，努力保持郊野公园洁净，加强郊游热点及营地的巡逻及执法——早前元旦假期，郊野公园人员已对超过50位违规人士采取执法行动。

该署提前与相关部门协调合作，加强清洁，作出适当交通安排。渔护署亦伙多个机构合作，透过各种宣传渠道包括内地社交平台加强宣传教育，提醒游客来港行山露营的注意事项及遵守相关法规。

 

 

 

