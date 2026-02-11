涉诱使公司投资310万元生产咖啡机项目 医疗仪器公司前营运总监欺诈罪脱 官信确有潜在买家

医疗仪器公司时任营运总监在2019年至2020年间建议公司生产咖啡机，被指讹称有国际饮品公司有意购买，诱使公司投资超过300万元于泰国设厂生产，遭廉署落案起诉。73岁时任营运总监否认欺诈罪受审，暂委法官苏文隆今午在西九龙法院裁决指看不到被告供词有重大漏洞，被告既无不轨企图亦无不当利益，连被告上司都不能否定被告说法，因此信纳被告供词指确有潜在买家，裁定被告罪脱。

辩方指73岁被告冯宗熊从未表示有明确买家，被告向上司回复买家Keurig Dr Pepper Inc.（KDP）电邮，旨在回应上司要求，而非确实买家，而且被告相信KDP会给予机会，若试产成功KDP会下单购买。被告于审讯中作供，只有其供词曾提及Clement Tse，苏官认为看不到被告供词有重大漏洞。

相信被告无不轨企图及不当利益

苏官分析虽然被告声称提供私人电话供Clement使用，又开立Gmail帐户方便日后沟通，令人十分可疑到底Clement是否虚构，然而被告相信KDP为潜在买家，若满意试产会下单购买，被告既无不轨企图，亦无不当利益。苏官续指连被告上司都不能否定Clement存在，是否上司下属之间出现误会不得而知，相关电邮连电脑专家也未能定论。苏官因此信纳被告供词，KDP确为潜在买家，被告无心欺骗上司。

73岁被告冯宗熊案发时为富识医疗技术有限公司（富识）前营运总监，被控于2019年10月24日至2020年4月3日期间（包括首尾两日）在香港，藉作欺骗，即向富识医疗技术有限公司（富识）虚假地表示Keurig Dr Pepper Inc.是咖啡机生产项目的买家，并意图诈骗而诱使富识向BM Technology Design Limited 及韦奇工业有限公司结清总额港币3,174,211.2元的付款，导致BM Technology Design Limited及韦奇工业有限公司获得利益，或导致富识蒙受不利或有相当程度的可能性会蒙受不利。

案件编号：DCCC134/2024

法庭记者：陈子豪