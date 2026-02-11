38岁性积犯利诱两男童成「奴隶」 性侵性虐逼饮尿以裸照威胁 认17罪囚10年 官：每次放监又再作奸犯科

过往多次因性侵男童入狱的38岁男子，透过男同志交友程式「Blued」结识两名15岁男童，利诱对方成为其「奴隶」，多次进行肛交、口交及性虐，曾鞭打男童及迫男童饮尿，并以裸照作威胁防止分手。他早前已承认与未成年男性肛交、非礼及威胁发布私密影像等共17罪。高等法院法官潘兆童今判刑时指，被告为恋童癖及患边缘型人格障碍，过往一直拒绝药物治疗，背景报告透露他自小家庭破裂，中三时涉性侵犯男同学以追求性快感，犯罪至今仍责怪受害者，重犯风险极高，且每次放监后短期内又再作奸犯科，最终判处10年监禁，以彰显阻吓作用并保障社会。

案底累累放监后续犯案认罪亦缺乏真正悔意

男被告罗俊彦过往有非法肛交、制作儿童色情物品及非礼等多项案底，他2025年4月在东区裁判法院已承认本案17罪，包括5项非礼罪、9项与16岁以下男性进行的同性肛交、2项未经同意下威胁发布私密影像、1项向年龄在16岁以下的儿童作出猥亵行为罪。

法官潘兆童判刑时指，两名受害人因本案而倍感羞耻，难以信任他人，而38岁男被告罗俊彦并非初犯，过往有17项案底，最近一次犯罪被判监8年半，经上诉后减刑至监禁8年，但他放监后再度犯案。心理、精神科及背景报告显示，被告为独生子，父亲沉迷赌博及有外遇，父母在他7岁时离婚，但他却指责母亲「拆散头家」。

潘官续指，被告自幼孤独，童年晚期已有偷窃行为，中三时涉性侵犯男同学以追求性快感，其人格特征显示他高度敏感、容易产生恐惧、经常责怪他人，并有边缘型人格障碍及恋童倾向。他拒绝接受精神、心理与药物治疗，出狱后往往再次犯案，显示过往的监禁刑罚对被告毫无阻吓作用。报告亦指他重犯风险极高，缺乏真正悔意，甚至将责任推卸予受害人。

需判处具阻吓性刑罚彰显罪行严重性

本案罪行涉及年龄差距、滥用信任、威胁或诱导、长时间及多次犯案，并造成受害人身心创伤。现时被告表示他愿意接受药物治疗，潘官建议被告正视自身问题，接受适当治疗，而其童年不幸并不能成为减刑理由。为反映罪行严重性及保障社会，法庭有需要判处具阻吓性刑罚，以彰显罪行的严重性，考虑被告认罪后，最终遂判囚10年。

被告先后用男同志交友应用程式「Blued」认识两名15岁男童X及Y，他均直言愿付钱换取他们的「奴隶」身份，要求他们提供生日日期、地址及裸照。被告结识X翌日便驾车接载，途中触摸X下体，两日后更在X寓所要求口交及肛交，过程未有使用安全套，事后再鞭打其背脊及臀部。

事主要求分手即被捏阴囊公开裸照阻止

当X提出分手时，被告要求X跪下，玩弄X的阴囊及睾丸，又以持有裸照威胁，甚至扬言会告知X祖母二人「恋情」，令X在恐惧下报警求助。而被告还押期间向Y写信，称他当时仍想与Y保持联络，最终揭发与Y发生的一系列事件。

Y向母亲坦承他15岁时亦于「Blued」认识被告，被告承诺若Y肯做其「奴隶」便提供零用钱。被告及Y多次发生性行为，其中一次则大玩SM，肛交期间鞭打Y，以眼罩蒙Y眼、为Y戴上狗颈圈拖行Y、迫Y饮被告的尿液。

案件编号：HCCC273/2025

法庭记者：刘晓曦