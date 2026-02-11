Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案2026｜运输署：6.24前期满车辆驾照可按现行收费续期 市民毋须赶续牌　

社会
更新时间：15:23 2026-02-11 HKT
发布时间：15:23 2026-02-11 HKT

新一份《财政预算案》将在本月25日发表，运输署今日( 11日 )表示，为免市民赶期续领车辆牌照和驾驶执照，将实施特别安排，所有在新一份《财政预算案》发表日或之前合资格续领的车辆牌照( 即6月24日或之前牌照期满而仍有登记的车辆 )，可在6月24日或之前任何时间按现行收费，续期4个月或12个月。

运输署实施特别续领牌照安排

至于在《财政预算案》发表日或之前合资格续领的香港正式驾驶执照及驾驶教师执照，( 即6月24日或之前期满，而在续领时期满不足3年的执照），亦可在6月24日或之前任何时间按现行收费，续领执照。

运输署实施特别续领牌照安排，免市民于新一份预算案公布前赶往续牌。资料图片

该署强调，上述特别安排只适用于符合上述条件的车辆牌照、香港正式驾驶执照和驾驶教师执照的续期申请，不适用于其他牌照服务。该署重申，市民毋须揣测《财政预算案》可能提高牌照或执照费用，而赶往续证，特别安排与预算案内容没有任何关系，该署亦不知悉预算案内容。

 

