保安员讹称经营店舖图骗逾180万元防疫基金 官斥：精心部署趁火打劫行为缺德令人齿冷 判监4年

53岁保安于2020年先后19次以虚假资料申请「防疫抗疫基金」，声称经营2间茶叶店和17间美甲店，试图欺诈共186万元资助。保安早前承认两项企图欺诈罪，法官练锦鸿今早在区域法院判刑时斥，被告精心计划的大型欺骗行为，在香港面对疫情及社会事件时「趁火打劫」，令有需要获得援助的人未能及时得到协助，更会增加政府的行政费用，其行为可谓「极其缺德」，终判处他监禁4年，以警示公众此等犯案行为是法庭不容。

官斥处心积虑趁火打劫 行为令人齿冷

练官判刑时指，案发时香港正值社会事件及新冠疫情，民心及经济满目苍夷，政府利用公帑资助小商户，以改善营商环境，惟被告却「趁火打劫」，按资助计划提供虚假资料，企图骗取援助金。练官直斥，被告之举明显分薄社会资源，令互信受创，在法律及道德上令人齿冷，被告未能成功获批援助金，皆因相关部门核实有效。

练官直指，被告有细心阅读有关资助计划的详情，利用对商业运作的认知，透过注册26个商业登记、19个租约及其他虚假文件与帐单等，以图诱使资助计划人员相信其申请是正确。练官明言，被告的行为极具严重性，现时被告是处心积虑地犯案，经过详细部署，非辩方所指「鬼迷心窍、没有冷静思考」才犯案。

被告行为极其缺德 健康状况非减刑理由

练官另提及，案件原定在2022年进行审讯，惟被告多次在认罪与不认罪改变想法，才令案件一直延误，直到控方明言即使被告不适合答辩，仍会作出举证后，被告才选择认罪。练官明白被告有权改变决定，惟不会因辩方的延误作减刑。尽管被告声称自己患病，出现脑退化，惟被告在犯案时，明显精神状态及思考能力与常人无异。

练官批评，本案是被告精心计划的大型欺骗行为，被告趁香港面对疫情，百业萧条期间，政府急于纾困之际犯案。被告之举会令有需要获得援助的人未能及时得到协助，更会增加政府的行政费用，其行为可谓「极其缺德」。练官引述两位心理及精神科医生诊断，指被告的病情，会按是否有人在场而改变，故认为被告的健康状况非减刑理由。练官更认为，其犯案时的精神状况优于常人，才有心思伪造假文件。

官：犯案行为是社会与法庭所不容必受适当惩罚

练官强调，法庭要向社会发出清楚信息，此等犯案行为是社会及法庭不容，干犯控罪的人会受到适当的惩罚。而由于被告并非即时认罪，涉案金额高达186万元一次性的款项，终判处被告监禁48个月。

53岁被告唐康继，报称保安员，被控2项企图欺诈罪。控罪指，他于2020年4月12日至5月15日期间，在香港虚假地向政务司司长办公室辖下的人力资源规划及扶贫统筹人员，声称在屯门及尖沙咀分别经营两间名为「六月茶」的茶叶零售业务店舖，企图诱使职员发放共16万元防疫抗疫基金援助。

他另于2020年5月17日至7月2日，在提供美容院、按摩院及派对房间资助计划的申请时，向统筹处人员及其代理讹称，他在港九新界17处地方，经营以「六月茶」为名的美甲业务，企图诱使人员向他发放共170万元援助。

案件编号：DCCC489/2021

法庭记者：黄巧儿