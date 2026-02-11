年宵｜海关走访维园摊档派传单打击侵权 加强巡查售年货商舖 适时果断执法

农历年宵市场今日（11日）开锣，全港各区有共14个年宵市场，展开为期7天的年宵档期。为打击侵权活动，海关人员早上到维园年宵市场，向档主派发宣传单，呼吁切勿售卖侵权物品；同时会加强巡查各区售卖年宵货品的地点，包括年宵市场及商舖，适时采取执法行动。

向档主派发传单吁勿售侵权物品

海关版权及商标一般调查组指挥官吴家俊表示，早于10月至11月期间，走访多个竞投地点，向成功竞投摊档的档主派发宣传单张，呼吁档主勿因为售卖侵权物品而误堕法网。他称，年宵于今日开始，将一如既往与商标持有人、版权拥有人保持紧密联系；亦派员到14个年宵市场巡查，派发宣传单张及纪念品，以提升商户对知识产权的认识。

加强巡查年宵市场及售卖年货商舖

他亦称，海关会加强巡查各区售卖年宵货品的地点，包括年宵市场及商舖，为打击各类型侵权活动，适时将果断执法，如有疑似违规行为，海关将立即采取执法行动；又提醒商户，售卖侵权物品属于严重罪行，根据《商品说明条例》，一经定罪可面临最高50万元罚款及5年监禁，若对售卖的商品有怀疑，应向相关商标持有人、版权拥有人或其代理查询，呼吁市民尊重知识版权，切勿售卖侵权物品。

记者：何姵妤

摄影：苏正谦

