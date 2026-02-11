Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

地盘工借口涂药油对继女摸胸吮乳指插阴道 认非礼罪还押3.20判刑

社会
更新时间：11:35 2026-02-11 HKT
发布时间：11:35 2026-02-11 HKT

中年继父前年6月以涂药油作借口向11岁发烧继女摸胸吮乳，随后更将手指放入继女的阴道。继父今早在区域法院承认猥亵侵犯罪，法官叶佐文将案件押后至3月20日求情及判刑，待取被告的心理医生报告及事主的创伤报告，期间被告还押候惩。

38岁被告M.Y.，报称地盘工人，承认一项猥亵侵犯罪。控罪指，他于2024年6月10日在香港天水围某单位猥亵侵犯11岁女童X。

案情指，被告是11岁女童X的继父，案发时被告与妻子Y办理离婚，被告与Y育有5岁亲生儿子Z，即使离婚但仍同住在天水围某单位。X将被告视为父亲看待，并予以信任。

以搽药油为名摸胸吮乳并指插阴道

在前年6月10日晚上11时许，X发烧感不适，被告遂取出药油，欲在睡房内为X涂抹腹部及背部，故X躺在床上，将睡裙拉高，露出腹部。惟其后被告再将X的睡裙拉高，露出胸部，并抚摸X的左胸约4秒，再吸吮X左边乳头约4秒。

被告随后将X的内裤拉至大腿位置，然后将左手手指插入X的阴道，历时约14至15秒，令X感到痛楚，期间Z坐在X的身旁使用平板电脑。案发后，被告为X的背部涂抹药油，但X哭著跑开，更向Y透露此事，Y遂报警求助。两日后，被告被捕。

案件编号：DCCC1382/2024
法庭记者：黄巧儿

