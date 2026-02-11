郭凤仪父涉处理潜逃者资产 今裁定罪成

香港民主委员会执行总监郭凤仪逃亡美国后，被香港国安处悬红通缉，其父郭贤生去年初打算取消为郭凤仪投保的保险时，协助更改保单持有人，提取近9万元结余，否认企图处理属於潜逃者的资金罪受审。案件争议保单权益谁属，辩方质疑郭凤仪没有接受保单。署理主任裁判官郑念慈今早于西九龙裁判法院裁决时认同控方指，根据条款郭凤仪成年后自动成为保单持有人，裁定郭贤生企图处理属於潜逃者的资金罪成。

68岁商人郭贤生被控1项企图直接或间接处理属于有关潜逃者或由有关潜逃者拥有或控制的资金或其他财务资产或经济资源罪，指其于2025年1月4日至2月27日期间（包括首尾两日）在香港，企图直接或间接处理属于名为郭凤仪的有关潜逃者的，或由郭凤仪拥有或控制的任何资金或其他财务资产或经济资源，即一份寿险及综合人身意外保险单，而该保险单可用以取得存于友邦保险（国际）有限公司的资金。

案件编号：WKCC 1884/2025

法庭记者：陈子豪