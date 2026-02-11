狗只准入食肆︱谢展寰：拟每名顾客最多携两只狗只入食肆 半年后就牌照条款作检讨

政府计划修例，容许狗只进入获批准食肆，首阶段拟设500至1000个名额。环境及生态局局长谢展寰表示，以「小步走」方式起步较为合适，让社会逐步适应，半年后将检视牌照条款应放宽或收紧。若一切顺利且反应良好，名额会以每次500至1000个逐步增加。惟对于狗只可携带入餐厅数量，当局倾向允许每名顾客携带最多两只狗进入食肆。

谢展寰今日（11日）在电台节目指出，首阶段500至1000个名额是起步安排，并非上限。若申请超额，将以抽签方式处理。至于会否限制进入餐厅的狗只数目，他称不同食肆规模与运作模式各异，接获不少意见反映面积太小的食肆或不适合容许狗只进入，因此将与业界及相关专家进一步商讨，研究是否设定面积限制，以及如何订立合理水平以平衡各方需要。

他强调，经与业界反复商讨，双方均认同以「小步走」方式起步较为合适。预计首阶段申请以已有宠物友善营运经验的餐厅为主，其他缺乏经验的食肆则会先观望情况再作决定。

拟每名顾客限携两只狗进入食肆

就餐厅容纳狗只的数量，以及每名顾客可携带狗只的上限，谢展寰表示，不同食肆各有其营运模式，难以用单一标准规管所有餐厅，因此暂无计划就容纳狗只数目设立统一限制。但他强调，基本原则是狗只须在主人可控范围内，相关细节将进一步咨询专家意见。据初步考虑，当局倾向允许每名顾客携带最多两只狗进入食肆，具体安排将于稍后公布。

对于公众关注狗只在餐厅内咬人或排泄等问题，谢展寰指出，控制及约束狗只行为属狗主责任，如发生狗只咬人或造成伤害，狗主必须承担责任；而维持餐厅清洁卫生则是食肆的责任。若狗主弄脏地方，餐厅清洁后可向狗主收取费用，具体安排可由食肆自行厘定。

业界反应两极 咖啡店最感兴趣

饮食界立法会议员梁进在同一节目表示，目前对新牌照最感兴趣的，主要是过往已有户外座位、本身是咖啡店，或位于狗只聚集热点的商户。其他食肆则抱持观望态度，希望先了解实际操作情况再作决定。梁进解释，牌照条款比想像中严格。他指出，食肆一旦取得批注，就不能灵活性去做，取得批注后，必须任何时刻遵守所有条款，而非仅在特定情况或时间下容许狗只进入。他举例，条款规定食物不能在顾客面前加热，这不仅影响如「羊腩煲」或「烧鹅」等中菜，连咖啡店常见的加热花茶也可能违规，大大影响营运灵活性。

首阶段名额料足够 6个月检示期合适

对于首阶段500至1000个名额是否足够，梁进认为，基于目前业界的审慎态度，此配额在现阶段「理论上应该足够」。他补充，除非出现大量经营者未清楚了解条款便轻率申请，其后才发现无法遵从的情况，否则名额不会构成问题。他又认为，每六个月检视一次申请的做法是合适的，能给予业界足够时间观察市场反应及评估自身是否适合加入。



相关新闻：

狗入食肆最快年中批首轮 谢展寰：原则上禁触餐桌

狗只入食肆︱环境局：携带狗数量不设上限 餐厅可买保险惟非强制要求

