宁汉豪晤建造业商会 指整体工程数量有望回升 预留300亿元撑业界　

社会
更新时间：02:50 2026-02-11 HKT
发布时间：02:50 2026-02-11 HKT

发展局局长宁汉豪周一（9日）率领发展局团队，与香港建造商会多名代表会面，就建造业工程量走势、营商环境，以及工程合约管理三大议题进行深入交流。宁其后于社交平台表示，相信随着市场逐步回暖，整体工程数量有望回升，营商环境亦会随之改善。

宁汉豪指出，近年私营工程量有所回落，但在公营工程量上升带动下，整体建造业工程量仍能维持于每年约2800亿至2900亿元的水平。为确保行业稳定发展，政府在原定未来五年每年约1200亿元的基本工程开支之外，于未来两至三年额外预留300亿元，以支撑建造业持续运作。她相信，随着市场逐步回暖，整体工程数量有望回升，营商环境亦会随之改善。

在工程合约管理方面，宁汉豪表示，发展局自2009年起在工务工程项目中推行「新工程合约」模式，以提升项目管理效率及成本效益，相关经验已证实成效理想。当局计划于今年内，在所有政府工务工程项目中全面推行该合约模式，进一步提升工程管理水平。

针对中小型承建商的经营压力，政府亦推出多项支援措施，包括尽量将大型工程项目分拆为多个较小项目，增加中小型公司参与投标的机会；同时在大型工程的投标制度中引入加分机制，鼓励大型承建商与中小型公司以联营方式竞投工程，促进业界协作及经验传承。发展局将持续检视相关措施的成效，确保能切实回应业界需要。

宁汉豪感谢建造业界在会面中提出的意见，并重申发展局会继续与商会保持紧密沟通，携手应对市场转变，推动香港建造业健康而可持续发展。

