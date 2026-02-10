Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生蚝食物中毒︱食环署5日巡430个售卖点 就存放处理提即时衞生建议

社会
更新时间：22:34 2026-02-10 HKT
发布时间：22:34 2026-02-10 HKT

近期与食生蚝相关的食物中毒个案和急性肠胃炎活跃程度均见上升。过去5天，食环署已巡视全港约430间出售生蚝的食物业处所，其间就食物的存放、处理和衞生情况作出即时衞生建议。署方表示，巡查会继续进行，确保持牌／持证人或相关负责人遵守有关牌照或许可证条件，并符合法例订明的衞生标准。巡查的重点包括生蚝的保存温度、存放在指定雪柜内的情况、生蚝的供应来源、食物处理人员的个人衞生及食物业处所的衞生情况、查核生蚝的来源文件和衞生证明书，以及抽检生蚝样本作检测等。

食环署勒令涉事供应商停售

今年2月至今，食环署食物安全中心调查发现当中10宗个案所涉人士曾进食由韩国Seojun Mulsan Co., Ltd.供应的生蚝，为审慎起见，中心于2月5日已即时指示业界暂停进口及在港出售由韩国Seojun Mulsan Co., Ltd.供应的生蚝。

另外，中心发现11宗个案曾进食由供应商杰顿国际食品及88投资控股有限公司（Jeton International Food and 88 Investment Holdings Limited）食物制造工场供应的生蚝，已经即时指示杰顿国际食品及88投资控股有限公司暂停出售及供应生蚝，并在2月6日发出有关跟进工作的新闻稿，指示业界如持有该公司供应的生蚝，应立即停售。其余个案的调查则牵涉多款不同国家的生蚝，调查仍然继续。

食环署食物安全中心和环境衞生部人员已即时到所有个案的涉事餐厅调查，检视食物处理流程和追查生蚝来源。

相关新闻：

中环文华东方酒店快船廊爆食物中毒 8人屙呕、腹痛和发烧 曾进食生蚝、三文鱼刺身和面包蟹等

生蚝食物中毒︱家庭医生指「越新鲜越危险」 酥炸、炭烧蚝一样有风险？即睇安全煮食方法

半个月录20宗食生蚝中诺如病毒个案 涉57人 食安中心吁避免进食高风险食物

生蚝食安风波扩大 再有供应商被勒令停售 食环署加强巡查

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
10小时前
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
10小时前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
14小时前
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
时事热话
9小时前
第44届香港电影金像奖提名名单出炉 古天乐双料入围影帝硬撼梁家辉张继聪 章子怡大战陈法拉争影后
第44届香港电影金像奖提名名单出炉 古天乐双料入围影帝硬撼梁家辉张继聪 章子怡大战陈法拉争影后
影视圈
7小时前
搭港铁讲粗口被罚$5000？港女高调晒告票 被追问粗口内容「咁回应」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
北上深圳办年货！免费年宵巴士线开通 直达6大花市 罗湖/莲塘/福田口岸
北上深圳办年货！免费年宵巴士线开通 直达6大花市 罗湖/莲塘/福田口岸
旅游
9小时前
百年上海街唐楼活化为艺术新地标 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY连结人心的社区桥梁
艺文资讯
12小时前
「影坛女汉子」惊爆患恶疾「肚大如怀孕」体重暴胀 扶墙走路险失明惊险一刻曝光
「影坛女汉子」惊爆患恶疾「肚大如怀孕」体重暴胀 扶墙走路险失明惊险一刻曝光
影视圈
6小时前
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
9小时前