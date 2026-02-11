精彩全运回顾︱圣火传递 光照粤港澳

历经两年多的精心筹备，第十五届全国运动会（十五运会）和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会（残特奥会）分别于去年11及12月举行。为这场体坛盛会揭开序幕的，是庄严而炽热的火炬传递。

去年10月9日，行政长官李家超在广州南沙出席火种采集仪式，代表香港特区点燃十五运会和残特奥会圣火，象征使命与梦想就此传承。于11月2日，圣火在广州、深圳、香港、澳门四城同步传递，每城50位火炬手接力相传。火炬自添马政府总部出发，途经金紫荆广场，乘天星小轮横越维港，再经尖东等标志性景点，最终抵达启德体育园，一路串联起香江的活力与风貌。

万众瞩目的开幕典礼于去年11月9日在广东奥林匹克体育中心隆重举行。粤港澳三地代表并肩入场，步伐坚定，展现出大湾区融合协作、同心并进的动人画面。随后，一场展现三地文化深情与艺术创意的文艺盛宴缓缓展开，粤港澳艺术家同台演绎，交织出岭南古韵与现代精神的和谐共鸣。最终，香港剑击选手张家朗、广东短跑名将苏炳添与澳门武术运动员李祎，共同肩负开幕式场内火炬传递的最后一棒，象征三地携手开启协同发展的新篇章。

除紧张刺激的竞技项目外，本届全运会亦设有23项群众赛事活动，残特奥会则包含11项大众项目，旨在让体育盛事贴近市民生活，推动全民健身风气。香港代表队在轮椅舞蹈赛事中勇夺3金3银，表现亮眼；而在广东举行的群众赛事中，香港健儿于五人足球、毽球、羽毛球、空手道及桥牌等项目亦发挥出色，共取得3金6银3铜的佳绩，展现香港体坛实力。