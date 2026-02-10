打击鼠患︱食环署加强深宵巡查 提醒不当处理猪只屠体或钉牌

土瓜湾落山道和九龙城道一带鼠患问题严重，一间地舖猪肉档凌晨时分有大量老鼠在鲜肉上「开餐」，被食环署发出即时封闭令，至今仍然生效。食环署表示，高度重视食物安全和环境衞生，将加强巡查全港新鲜粮食店，并采取深宵突击行动，严厉打击因不当处理猪只屠体而导致鼠患的商户。

土瓜湾「金宝肉食」封闭令仍生效

署方指，近日在土瓜湾落山道及九龙城道一带的深宵行动中，发现一间名为「金宝肉食公司」的新鲜粮食店衞生恶劣且鼠患严重。为保障公众健康，署方早于1月24日引用《公众衞生及市政条例》，向该店发出即时封闭令。该店曾于2月6日申请解封，但因衞生状况及灭鼠工作未达标而被拒绝，封闭令至今仍然生效。

月初起采特别行动 提47宗检控

食环署于本月初已在全港采取特别行动，加强巡查超过250间持牌新鲜粮食店，严打增加鼠患风险的违规行为。行动中，署方人员共作出101次口头警告或劝喻，并提出47宗检控。

署方强调，会持续巡查新鲜粮食店，并将加强各区的深宵突击行动。若发现有店舖因不当处理猪只屠体导致鼠患，将即时发出封闭令及取消其牌照。根据法例，食物业经营者必须确保处所清洁，并保护食物免受污染，违者最高可被罚款一万元及监禁三个月。