于东坝坐地起价滥收内地旅客逾百元车资 的士司机认罪罚款$3000

社会
更新时间：18:31 2026-02-10 HKT
发布时间：18:31 2026-02-10 HKT

45岁的士司机承认今年1月初在万宜水库东坝的士站坐地起价500元，更称只会驶往福田口岸，滥收内地旅客逾百元车资。被警员当场揭发后，司机表示「因为的士生意差」而犯案。涉案司机被控一项企图收取超过订明收费率的的士租用费罪，他今于观塘裁判法院认罪，被判罚款3000元。

被告李嘉豪，报称的士司机，被控于2026年1月2日，在西贡万宜路万宜水库东坝的士站，身为一辆供租用的的士的司机，无合理辩解而企图收取超过《道路交通（公共服务车辆）规例》附表5所指明的适当收费率的的士租用费。

案发当日晚上7时40分，警员在西贡东坝进行打击的士违规行动，期间一名警员留意到被告所驾驶的的士停泊在东坝的士站，他听到4名持双程证的旅客正与被告谈话。旅客们询问被告能否载他们至大学站或沙田站，惟遭被告拒绝。被告声称只会驶往福田口岸，车程共需500元，4名旅客随后上车。

警员随即告知同袍，并在北潭涌伤健乐园附近截停被告的的士，当时旅客尚未付款。被告被捕后，在警诫下承认犯案，并称「因为的士生意差，所以先收500蚊4个人去落马洲口岸，俾次机会啦」。调查显示，由东坝前往福田口岸的距离为约50.6公里，根据适当收费率计算的车资应为393.7元，即被告滥收106.3元。

案件编号：KTCC263/2026
法庭记者：雷璟怡

