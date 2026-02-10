少女参与PTGF骗局囚1年半 上诉庭改判监4年 判词指案件严重 年纪作为求情理由无足轻重

男子与16岁「兼职女友」约会期间，遭4男子闯入房间拍下裸体影片，被逼摸「兼职女友」胸部及被拍下「非礼」片段，继而遭勒索150万元。涉案女子审讯后被裁定非法禁锢及勒索罪成，判囚18月。律政司认为刑期过轻而申请刑期覆核，高等法院上诉庭法官彭伟昌、法官陈庆伟及杨家雄早前裁定律政司刑期覆核成功，改判涉案女子监禁4年，今颁下判词指她参与勒索及从旁协助，案件性质严重，其年纪和身体欠佳等作为求情理由亦是极其有限、甚或无足轻重。

被告于案中角色关键积极参与

女被告张羽妍案发时16岁，她早前于区域法院被裁定非法禁锢及勒索罪成，法官崔美霞将她判监18个月。控罪指被告于2021年9月13至14日，将X非法及损害性地禁锢；及于同年9月14日不当地要求X交出港币150万元。同案两名男同伙张炜贤及梁正贤早前已承认控罪，分别被判囚40个月及36个月。

判词提到，律政司指原审法官判处张入狱18月，是原则上犯错或明显过轻，原审法官应以5年监禁作量刑基准；律政司又认为，张在案中角色关键、参与度高及态度积极，若没有她的协助，其他犯案人士不能进入酒店房间，也不可能拍下涉案片段。

判词续指，案发时张指示X前往洗澡，并在X进入浴室后，为其他犯案人士开启酒店房门，让他们进入及拍摄X的裸照。张更协助他人取得X的身份证，及积极参与制作摸胸影片。基于张的年纪，她很大机会不是背后的筹划人，但是她不单参与勒索，更从旁协助，考虑其角色和罪责后，恰当量刑基准应为4年9月监禁。

放监前3天遭覆核刑期酌情减刑改判囚4年

此外，原审法官因案件审理长达4年，对患有精神病症状的张造成精神负面影响，故酌情减刑4个月。惟上诉庭法官认为，案中大部分延误归咎于张本身，包括她经过9次提讯后才表示不认罪，审讯中亦提出一系列申请，延误并非控方所致。

判词又提到原审法官考虑量刑基准时，把张的年龄和医疗背景等纳入考虑。但上诉庭认为若案件性质严重，被告年轻和身体欠佳等个人背景作为求情理由是极其有限，甚至可能是无足轻重。惟张犯案时年仅16岁，若非精神状态不稳，她有可能被判入教导所，而且在覆核聆讯当日，张还有3天便服刑完毕，现在须再服刑30月，是一个大幅度提升及对她来说是一个不少的打击，故上诉庭减刑半年，最终改订为4年的即时监禁。

案件编号：CAAR6/2025

法庭记者：王仁昌