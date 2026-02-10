昂坪360｜下月起每月一日设「回到开幕价」 本地居民$88可搭缆车 暑假特定日子或推夜间缆车

昂坪360今日（10日）表示，去年平均每日接待4850名宾客，按年有所上升；不过受去年较多恶劣天气影响，总营运日数有所减少。适逢20周年，昂坪360董事总经理董沛铨表示，正积极筹备在今年暑假的某些特定晚上，推出夜间缆车，并加入富香港特色的霓虹灯元素。

台湾、美国及菲律宾客增长最多

董沛铨指，昂坪360于2025年平均每日到访人数为4850名，较2024年的4843有所上升。人均消费共增长约4.5%，当中缆车消费以及缆车以外的人均消费，分别较去年增加约1.5%及约20.6%。他又透露，今年录得盈利。

宾客分布方面，2025年短途地区市场表现最佳，占39%；其次为中国内地，占25%；本地宾客及长途地区市场，分别占20%及16%。其中增长最多的市场为台湾地区、美国及菲律宾，分别增长38%、37%，以及20%。

拟服务于特定周末延长至晚上9时

受恶劣天气及缆车保养维修日数影响，昂坪缆车2025年总营运日数为304日，较2024年减少19日，因天气因素而暂停服务达9589分钟，较2024年多3280分钟。2025年昂坪缆车可靠度继续维持历史最高水平，达99.98%，相等于每日8小时的营运时间中，平均只有少于1分钟的延误。

为庆祝20周年，昂坪缆车计划于暑假的特定周末延长营运时间至晚上，现阶段计划开至晚上9时，让宾客能够从高空俯瞰香港国际机场、港珠澳大桥及天坛大佛等迷人夜景。他指，由于有旅客反映霓虹灯是香港最令人印象深刻的元素之一，故部分缆车车厢将营造霓虹灯效果；昂平市集亦会放置霓虹灯装置，并举办20周年夏日庆典，包括夜间现场音乐表演等。

3月起每月一日推出88元「回到开幕价」

为了答谢香港人过去20年支持，昂坪360将会由今年3月起至12月，每月选定一日推出88元「回到开幕价」，让本地居民以昂坪360，20年前刚开幕时的优惠价钱，乘成人来回标准缆车，详将容后公布。昂坪360亦推出一系列20周年精品，并会于市区设「快闪店」发售。

农历新年活动方面，除了骏马打卡位及与堪舆学家合作，推出吉日登高送祝福，大年初二更请来曾于内地春晚表演的团队，表演非遗英歌舞。本地居民亦将有限定近半价优惠，购买一程水晶及一程标准来回缆车套票。

记者：赵克平

