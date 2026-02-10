Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

诈骗药业公司逾110万元服务费及洗黑钱 前总经理及秘书公司董事认罪7月判刑

药业公司前总经理涉向公司虚报由其下属营运的秘书公司曾提供顾问及其他服务，诈骗服务费共约110万元，涉案秘书公司男董事亦协助洗黑钱约18万元。廉署调查后，控告涉案总经理、其下属及该男董事，总经理和男董事今于区域法院分别承认两项欺诈及1项洗黑钱罪，还押至7月24日判刑。案情指，总经理指使下属准备虚假发票及在公司批出款项后，再转账到他的户口或提出现金，下属曾一度表达担心遭政府部门调查，但总经理仍指使下属犯案及表示会给报酬。

前总经理向公司虚报服务及顾问费开销

涉案被告依次为56岁邱伟臣、43岁余远涛及41岁周柏豪。邱今承认两项欺诈罪，而周则承认一项处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪。余则否认两项欺诈罪，排期7月6日开审，而周将会在审讯中担任控方污点证人。

邱和周今承认案情指，2014年9月22日，邱加入金活药业健康发展有限公司及任职市场营销经理，及至2023年获晋升为总经理。金活药业在香港及内地售卖医药和健康产品，而邱须负责监督金活药业产品的市场营销。余则是邱的下属，他是基德服务有限公司的股东及其银行帐户的获授权签署人，基德的业务是秘书及会计服务，而周也是基德的董事及银行帐户签署人。

2017年2月至2022年4月，邱向金活药业呈交7份付款通知书，以结清基德服务共约53万元的服务费，并附以基德服务的发票支持，金活药业于是向基德服务发放款项；惟基德服务其实从未向金活提供有关服务。

另于2019年某日，邱因直接向金活药业报销顾问费有困难，便问合约广告代理商、香港灵锋广告有限公司的高级媒体经理刘妹可否透过灵锋广告协助报销费用；灵锋广告是金活药业的合约广告代理商，金活药业每年会把款项预先存入灵锋广告，灵锋广告再以实报实销方式扣除制作费、宣传费及佣金。

以下属营运秘书公司开出发票报销费用

邱当时向刘表示灵锋广告可以按合约向金活药业结清发票及获得佣金，刘取得灵锋广告批准后同意协助邱。及后于2019年3月至2023年9月，邱向灵锋广告提交6份基德服务发出的发票，以结清基德共约54万元的服务费。灵锋广告向基德支付费用后，便依合约从金活药业事先存入的合约款项中扣除相应的金额和佣金。

被捕及警诫下，邱承认于2017年初曾问余有没有公司可用来帮助报销费用，余便提出基德服务，后来邱便想到利用基德服务的发票向金活药业报销开支；邱也承认在灵锋广告结清基德服务的服务费后，他指示余以转帐或现金方式把款项交给自己，他又向刘声称基德服务的顾问服务属金活药业合约下灵锋广告的工作范畴内。周在警诫下则承认他曾操作基德的银行帐户。

WhatsApp讯息记录显示，邱曾着余准备涉案发票及指示余在收到款项后转帐给他。2022年10月，周曾向余表示不应再这使用基德帐户，余其后亦向邱发讯息，表达被政府调查的忧虑，但邱则提出将来会向余支付报酬。根据银行纪录，涉案款项存入基德帐户后，部分款项直接转帐给邱，另有部分则经余或周转帐给邱，或由余以现金提取。

案件编号：DCCC227/2025
法庭记者：王仁昌

