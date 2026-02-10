Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

讹称车祸骗「车手奖」 因身体状况未能完成社服令 无业女改判缓刑

社会
更新时间：12:00 2026-02-10 HKT
发布时间：12:00 2026-02-10 HKT

26岁无业女前年讹称车祸诈骗俗称「车手奖」的社署交通意外援助，早前承认一项企图欺诈罪被判200小时社会服务令。惟无业女因身体状况未能完成社服令，感化官遂向法庭报告情况。主任裁判官张志伟接纳医疗报告内容，应申请改判监禁4个月，缓刑24个月，另搁置社服令。

张官判刑时指案件严重，若被告成功诈骗社署，可获得近5万元援助，上次判刑法庭决定给予被告一次机会，判以200小时社会服务令。但被告由于身体状况未能完成社服令，故需重新判刑。考虑到被告认罪，早前已完成24小时社会服务，张官终判处监禁4个月，缓刑24个月。

被告刘昭言，报称无业，今自行行事。她早前承认于2024年3月26日至4月19日，向社署人员谎称所交的交通意外援助申请表格，及9张医生证明书上的资料属实，诱使社署向其发放交通意外援助金。

案件编号：ESCC801/2025
法庭记者：雷璟怡

