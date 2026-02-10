Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

推「网约红Van」年中试行？ 运输署：属需求导向营运模式 与网约车不同

社会
更新时间：11:53 2026-02-10 HKT
发布时间：11:53 2026-02-10 HKT

运输及物流局早前公布《运输策略蓝图》，提到本年中先在小巴试行按需求营运的公共交通模式。有报道指，政府初步计划安排数辆红色小巴，以网约形式营运，研究先在荃湾至佐敦路线试行，让乘客通过专用的手机APP预约上落车地点，因这类小巴本身没有固定路线和站点。运输署今早（2月10日）在商台节目解释，有关模式受制于特定路线，与网约车稍有不同。

运输署助理署长(巴士及铁路)黄志光。资料图片
运输署助理署长(巴士及铁路)黄志光。资料图片

运输署：适用于特定场景 需求不稳定时段或地区

负责巴士及铁路服务的运输署助理署长黄志光解释，有关模式属于「需求导向的智慧公交营运」，主要适用于特定场景，例如通宵时段或需求不太稳定的偏远地区，专营巴士和小巴都适合运行该模式。

他解释，智慧交通基金有项目资助研发机构与小巴营办商合作，测试使用应用程式，让乘客输入乘车时间和上落地点等资讯，营办商可因应客量派车到不同站点，或额外编配特别班次接载相关乘客。他强调有关模式仍然受制于特定路线，与「网约车」不同。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
01:06
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
突发
3小时前
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
影视圈
17小时前
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
影视圈
19小时前
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
影视圈
14小时前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
4小时前
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
影视圈
14小时前
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
影视圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐楼活化为艺术新地标 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY连结人心的社区桥梁
艺文资讯
1小时前
前《爱回家》险死男星倡「合约婚姻」：老婆玩两年先谂续约  自嘲人穷身体差  离婚多年认心理变态
前《爱回家》险死男星倡「合约婚姻」：老婆玩两年先谂续约  自嘲人穷身体差  离婚多年认心理变态
影视圈
13小时前
周三晚「万众开心」初配纪仁安，且看能否为谭校长建功。
谭校长爱驹初配纪仁安
马圈快讯
2026-02-08 19:15 HKT