推「网约红Van」年中试行？ 运输署：属需求导向营运模式 与网约车不同

运输及物流局早前公布《运输策略蓝图》，提到本年中先在小巴试行按需求营运的公共交通模式。有报道指，政府初步计划安排数辆红色小巴，以网约形式营运，研究先在荃湾至佐敦路线试行，让乘客通过专用的手机APP预约上落车地点，因这类小巴本身没有固定路线和站点。运输署今早（2月10日）在商台节目解释，有关模式受制于特定路线，与网约车稍有不同。

运输署助理署长(巴士及铁路)黄志光。资料图片

运输署：适用于特定场景 需求不稳定时段或地区

负责巴士及铁路服务的运输署助理署长黄志光解释，有关模式属于「需求导向的智慧公交营运」，主要适用于特定场景，例如通宵时段或需求不太稳定的偏远地区，专营巴士和小巴都适合运行该模式。

他解释，智慧交通基金有项目资助研发机构与小巴营办商合作，测试使用应用程式，让乘客输入乘车时间和上落地点等资讯，营办商可因应客量派车到不同站点，或额外编配特别班次接载相关乘客。他强调有关模式仍然受制于特定路线，与「网约车」不同。