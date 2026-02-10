尿液汽水│与超市职员争执感不快 六旬退休汉认将尿液注入汽水 判12个月感化令 官斥：幼稚、罔顾后果

63岁退休汉去年将尿液注入樽装汽水，再摆放在超市货架上，9岁男童疑误购「尿液汽水」，饮用后不适送医，退休汉在警诫下坦然因与超市职员起争执，一时不快才犯案。被告早前承认两项意图损害而施用毒药或残害性或有害物品罪，今早在九龙城裁判法院接受判刑。裁判官莫子聪判刑时斥，被告干犯非常严重的罪行，行为十分幼稚及罔顾后果，惟接纳报告建议判处12个月感化令。

官指被告行为幼稚及罔顾后果

莫官判刑时指，被告干犯的罪行非常严重，其行为十分幼稚及罔顾后果，直指「依你呢个年纪，我都好奇怪点解你会干犯呢个控罪」，惟念被告坦白认罪，没有刑事定罪纪录，指「你呢个年纪都系非常唔错嘅纪录」，终接纳报告建议判处12个月感化令。莫官最后向被告确认是否愿意接受感化，被告回应「我愿意」。

辩方引述两份精神科报告指，被告是欠缺情绪及压力的人，不需要医院令，建议定期门诊治疗。辩方另引述心理报告指，被告的情绪管理出现偏差，需要长时间的更生及协助。

至于背景、感化及社会服务令报告等则指，被告接受多年教育，教育程度为大学生，被告现时已有悔意，明白不能采用压抑性的方式管理情绪，要多与人接触排解情绪，基于被告的情绪状况，不建议进行社服令，但建议进行感化令，并定期进行精神及心理治疗。辩方续提及，被告已还押约半年，认为感化令对被告的更生及社会是最有裨益。

超巿可乐被发现有尿味揭案件

案情指，太古可乐厂职员得知百佳及惠康的可口可乐受污染，打开后嗅到尿味。去年7月1名陈姓男童在惠康超级市场购买可口可乐饮用时，发现有尿味，遂向卫生署举报。其后多间惠康及百佳分店均发现货架上的「Coca Cola plus」出现异常，例如樽盖被开、有尿味、瓶内液体呈黄色以及容量较平常多等。

闭路电视片段显示被告多次将涉案可乐放在货架上后离开。被告翌月9日在住所被捕，警诫下承认因为早前与惠康职员起争执，一时不快下将带尿汽水放在惠康及百佳货架上。化验报告显示，涉案汽水内含尿液。

被告罗剑毅，报称退休人士，退休前是地产代理，被控两项意图损害而施用毒药或残害性或有害物品罪。控罪指罗于2024年7月21日至2025年8月6日期间，在香港九龙深水埗南昌荟惠康超级市场等地，两度非法及恶意向他人施用毒药或其他残害性物品或有害物品，即尿液，意图使该他人受损害、精神受创或恼怒。

案件编号：KCCC2086/2025

法庭记者：黄巧儿