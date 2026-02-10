Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑安置︱相当高比例业主冀政府收购业权 有人关注收购价 李家超：确保公帑合理运用

社会
更新时间：10:49 2026-02-10 HKT
发布时间：10:49 2026-02-10 HKT

大埔宏福苑安置问题至今仍然未有最终方案。行政长官李家超今早（10日）在行会前见记者时表示，根据收集的受影响业主初步意愿，初步观察到有相当高比例的业主表示会考虑接受政府向他们收购业权，也有业主表示要考虑实质的收购价。李家超指，可能安置过程中需动用到公帑，会评估并作适当安排，确保公帑有效、合理运用。

宏福苑安置︱过年前公布？李：尽早敲定

至于能否赶及过年前公布方案，李家超表示，目前业主回复已大致收齐，工作组正密罗紧鼓归纳及分析业主就不同选项意愿，明白这段时期对每位宏福苑居民来说都不容易。他指当然时间上要尽快做、越早让受影响家庭可作决定是越好，称政府会马不停蹄，尽早敲定方案，让受影响居民可作最适合选择，协助他们早日重建家园、早日重回安定生活。

克服三大问题及挑战 包括处理分歧、保险责任

李家超指，目前工作组归纳三大要克服的问题和挑战，第一，就不同家庭需求分歧如何一致性处理；第二，对宏福苑的公共保险所涉及的责任，赔偿的不确定性和相关法律问题；第三，所涉及的业权责任和法律争拗会否带来长时间延误解决的风险等。

不过李家超指，每户都有个别情况和需要，而社会也意见纷纭，表示政府会小心处理，平衡各方面意见，同时政府也会兼顾现实问题，包括公共资源的适当运用、公帑投入、住屋资源分配和相关法律、业权等责任问题。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
01:06
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
突发
4小时前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
5小时前
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
影视圈
21小时前
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
影视圈
16小时前
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
影视圈
19小时前
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
影视圈
15小时前
港铁查票员月薪可达$22.7k！中学学历即可申请 新入职即获$1.2万奖金 另设3大津贴+2大花红
港铁查票员月薪可达$22.7k！中学学历即可申请 新入职即获$1.2万奖金 另设3大津贴+2大花红
生活百科
20小时前
百年上海街唐楼活化为艺术新地标 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY连结人心的社区桥梁
艺文资讯
3小时前
过气男星移民加国仍获前绯闻对象陈志云关照 惊爆陷婚姻危机？ 质问老婆：唔爱我啰！
过气男星移民加国仍获前绯闻对象陈志云关照 惊爆陷婚姻危机？ 质问老婆：唔爱我啰！
影视圈
4小时前
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
影视圈
2026-02-09 09:00 HKT