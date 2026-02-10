Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑安置︱李家超：相当高比例业主冀政府收购业权 会确保公帑有效合理运用

更新时间：10:49 2026-02-10 HKT
发布时间：10:49 2026-02-10 HKT

大埔宏福苑安置问题至今仍然未有最终方案。行政长官李家超今早（10日）在行会前见记者时表示，根据收集的受影响业主初步意愿，初步观察到有相当高比例的业主表示会考虑接受政府向他们收购业权，也有业主表示要考虑实质的收购价。李家超指，可能安置过程中需动用到公帑，会评估并作适当安排，确保公帑有效、合理运用。

宏福苑安置︱有业主表示要考虑实质收购价

至于能否赶及过年前公布方案，李家超表示，目前业主回复已大致收齐，工作组正密罗紧鼓归纳及分析业主就不同选项意愿，明白这段时期对每位宏福苑居民来说都不容易。他指当然时间上要尽快做、越早让受影响家庭可作决定是越好，称政府会马不停蹄，尽早敲定方案，让受影响居民可作最适合选择，协助他们早日重建家园、早日重回安定生活。

政府会兼顾公共资源和公帑投入的适当运用

李家超指，目前工作组归纳三大要克服的问题和挑战，第一，就不同家庭需求分歧如何一致性处理；第二，对宏福苑的公共保险所涉及的责任，赔偿的不确定性和相关法律问题；第三，所涉及的业权责任和法律争拗会否带来长时间延误解决的风险等。

不过李家超也称，每户都有个别情况和需要，而社会也意见纷纭，表示政府会小心处理，平衡各方面意见，同时政府也会兼顾现实问题，包括公共资源的适当运用、公帑投入、住屋资源分配和相关法律、业权等责任问题。

