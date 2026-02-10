每日杂志‧人物志｜致力科普解说变幻风云 梁荣武深耕气象望大众减碳

为应对极端天气，早前有大学研发人工智能模型提前预报大暴雨。天文台前助理台长梁荣武近年积极投身天文科普，他指科技进步有助提升天气预报的准确度。观天、测雨多年，「武哥」称天文气象瞬息万变，加上全球暖化加剧更添变数。人类要从气候变化的狭缝中生存，减碳既是国际大事，地球村一员的你我他亦可实践出力。特大暴雨及超强台风料将频繁出现，他指天气预测既是科学，也是艺术，在科学数据与保障生命安全之间平衡拿揑绝非易事，令预报工作更显任重道远。

梁荣武于2011年11月退休，现时是气象学会发言人。 受访者提供

退休后，梁荣武积极推广天文知识。 受访者提供

上星期的立春日阳光普照，天文台总部录得最高气温摄氏22.1度，元朗公园的气象站则录得全港最高温的摄氏26.5度。梁荣武亦指，当天气温较正常高4度，正是全球暖化下的现象。他尤为关注极端酷热天气令炎夏「热上加热」，并引述大学研究指热浪对长期病患者带来极大的生命威胁，不容忽视。

「武哥」于2009年至2011年出任天文台助理台长，退休后一直推广气象知识，现时是气象学会发言人，常为传媒解说天文气象。数年前，他曾为电视台拍摄400集天文科普节目，赢得「武测天」的绰号。随着科技发达，他指一般气温预测准确度已大大提升，唯独暴雨恶劣天气仍是极难准确预测。

梁荣武曾为电视台拍摄400集的天气科普节目。 受访者提供

科技进步助提升预测准确度

他举例，即使从雷达观测有暴雨区到来，但最终可能只得「几滴雨」，相反一些预判为微弱的雨区，到来时突然加强形成暴雨，须即时发出警告信号，令公众慨叹天气不似预期。

2023年的世纪暴雨导致黄大仙港铁站水浸、筲箕湾发生严重山泥倾泻，亦让全港市民见识极端天气的破坏力。去年，极端天气变本加厉，8月的三星期内，天文台5度发出黑雨警告；天文台亦破纪录发出12个热带气旋警告，当中包括1次8号风球及2次10号风球。

早前有大学研发人工智能（AI）模型，称能提前4小时预测黑雨及突发性强降雨。「武哥」指，相关研究具突破性，惟若单一依赖人造卫星数据，未必能准确预测降雨位置，建议增加采用雷达数据，有助提升准确性。

他预期极端天气将频密出现，后果亦越见严重，虽然本港基建设施可靠，让港人安度多次极端天气的考验，但单靠建造基建避灾是「永远追落后」。减碳被公认有助纾缓气候恶化，他指当中牵涉大国的政治博弈、国家公共政策的订立，但作为公众，亦可透过日常参与出力。

梁荣武是本港第一代「天气先生」。 受访者提供

长年跑步上班实践环保理念

他建议，公众建立不浪费及珍惜资源的生活态度，并从改变生活习惯入手减碳。他说，低碳生活方法属老生常谈，但简单如少吃外卖及缩短淋浴时间，已有减少制造垃圾及耗用电力能源的功效。回收再造、转废为才亦是绿色生活的重要一环，但他更相信从源头减废、避免过度消费，才是最有效方案。现时不论出席电台节目或公开讲座，他都努力推广，并以身作则，与外孙及家人一起实践低碳生活。

观天、测雨多年，对气候危机，他早早洞悉。汽车碳排放量极高，是加剧全球暖化的元凶之一，故上世纪80年代他已卖掉私家车，外出乘搭港铁或巴士，并跑步上班，「90年代，每日由何文田寓所跑步到天文台总部上班。」千禧年后，他搬到荔枝角，仍每日跑8公里到天文台总部。近年外出，他指若时间充裕会选择步行，否则亦乘搭公共交通。如何落实低碳生活，他指各人情况有别，但重要是踏出第一步。

梁荣武经常接受传媒访问，解说天文现象及极端天气情况。 受访者提供

梁荣武希望下一代建立珍惜资源的绿色生活习惯。 受访者提供

难忘「派比安」事件引发反思

梁荣武是1980年代首批获挑选「出镜」报道天气的天文台科学主任，被坊间称为本港第一代「天气先生」。他提到，在天文台任职期间，最难忘2006年8月初的台风「派比安」。

「武哥」当时在天文台当值，期间接获一名女士来电，对方哭诉担心在货柜码头工作的家人安危。他忆述，那刻只能作出安慰，最终亦未知对方家人的情况，但事件令他反思天气预测与市民生命安危息息相关，在科学数据与公众利益必须取得平衡。

翻查资料，当年「派比安」于本港西南约260公里掠过，天文台发出3号风球，但台风袭港期间导致近1000航班延误，最少10万名旅客的行程受阻，连天文台总部内亦有大树倒塌。当时天文台接获不少市民投诉，被质疑为何不发出8号风球，事件闹出轩然大波，更有声音要求时任天文台台长林超英辞职。

「武哥」引述首任华人天文台台长岑柏早年所说，「天气预测既是科学，也是艺术。」他指，这句话充满哲理，因为时至今日，世人仍未能完全掌握天文气象的变化，以致在有限科学数据下，预测天气最终仍是由人作出主观判断。他认为，若没有百分百准确的科学数据供参考，作出判断时便不能忽略公众安全，以免一旦误判，危及市民。

他坦言，按照科学数据平心而论，「派比安」是介乎发出3号风球和8号风球之间的特殊个案，但若能回到从前，他认为当时应顾及公众因素，发出8号风球。

近日热搜词语是「天命最高」，面对浩瀚大自然，人类难以螳臂挡车，当特大暴雨及超强台风越见频密，如何协助市民从风云万变及日趋严峻的极端天气中安度过来，他预期天文台的预测工作挑战更大，更显任重道远。

梁荣武于2009年获时任特首曾荫权颁授行政长官公共服务奖状。 受访者提供

运动健将样样精 曾组单车团欧洲「破风」

梁荣武热爱运动，最爱打篮球、羽毛球及跑步，曾与友人组成单车旅行团，展开欧洲「破风之旅」。他一度受膝患困扰，近年逐渐康复，打算重拾踏单车的乐趣。

年届74岁的「武哥」腰板挺直，十分健壮。年轻时他是运动健将，中学时代爱上篮球，亦喜欢跑步及羽毛球。大学时代，他是篮球校队成员，也曾在大学举办的游泳比赛中胜出，夺得男子组200公尺自由式冠军。入职天文台后，他与同事组队「打波」，更是天文台篮球队的中坚分子，并定期与其他政府部门的篮球队切磋交流。

梁荣武是天文台篮球队的中坚主将。 受访者提供

中学时代，梁荣武已迷上打篮球。受访者提供

他亦是跑步发烧友，曾多次参加渣打马拉松10公里赛事，亦曾参加半马。他指，出战马拉松，纯粹志在参与，享受当中过程。

踏单车是他另一喜爱的运动，数年前曾与一众单车「发烧友」组成旅行团，前往欧洲旅游，并订定由意大利米兰前往法国的行程，沿途欣赏城镇及农田风光。

早年单车欧洲游行程中，梁荣武于法国的花田留影。 受访者提供

梁荣武曾与友人由意大利踏单车到法国。 受访者提供

近年他备受膝盖伤患困扰，暂别各项剧烈运动，并进行物理治疗，又听从医生建议游水锻炼四头肌，纾缓膝患。经休养后，其膝盖痛楚大大缓解，他引述医生指踏单车对膝盖负荷较小，现时正准备再踏单车，享受运动乐趣。

记者：关英杰