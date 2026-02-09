主教山僭建｜芳姐站毛泽东像前拒离开 与地政总署人员一度对峙 政府再延清场期限

深水埗主教山山坡长年被非法霸占官地及僭建，地政总署早前发出「清场令」，限于今日（9日）前停止占用政府土地，包括移除山坡上毛泽东雕像，目前已延期至3月4日。《星岛头条》记者到场视察，近棠荫街及巴域街的山脚休憩处均摆放各种康体设施，其中近棠荫街山脚有部分土地范围以铁丝网围封，围网上有告示称「地盘施工 闲人免进」，地政总署人员在场准备清场，惟有人站在毛泽东雕像的山坡上不愿意离开，与人员对峙。

芳姐站毛泽东雕像前拒离开 更盖上被子看似准备「长期作战」

下午1时，一位自称负责人芳姐站在有毛泽东雕像的山坡上，不愿意离开；在场的地政总署人员亦多次劝喻不果，之后芳姐坐下来喝了一口水，身旁有两只狗儿相伴。过了约10分钟，她更盖上被子躺在山坡上，看似准备「长期作战」。期间有街坊问她是否需要食物，她大喊「有呀」，又问：「有冇尿袋？手机冇电！」

近棠荫街山脚被非法占用的土地已经延期至3月4日清场。至于主教山另一处被占用的斜坡同样挂有通告，指土地属不合法占用，须于3月4日前清场，该地被人用竹枝、铁通和帆布搭建成一个小屋，里面放置五张麻雀枱、多张椅子。

而主教山另一边、近巴域街的山脚同样摆放各种康体设施，自称第五代的负责人苏先生表示，现时山头活动范围可分为两部分，近巴域街山脚「A区」由他负责，「另外一边就B区，发展较快」，并强调自己并不清楚对方工程详情。

「A区」现时并未收到清拆通知，他补充，当局早在2022年通知须清拆部分设施，但由于康乐设施吸引数百人使用，街坊发起逾 3,000人联署，「我哋承诺咗唔再扩张，只系想平平静静地用落去。」

苏先生认占用官地 : 「法律不外乎人情，长者真系需要呢啲设施」

今年75岁的苏先生自沙士后，因缘际会被街坊带上主教山，感受到山上空气对身体有明显改善，自此经常登山锻炼，其后受物理治疗的启发，结合自身机械工程的经验制作出各类康健设施，「原本只打算做一两件，结果愈做愈多」，在4年内做出超过20部健身及伸展设施，全数放在主教山上供街坊使用。除了有单车机，亦有扭腰机、按摩滚轮、秋千、呼拉圈等，他称，由于山脚没有政府照明，街坊放工亦想做运动，只能靠「自救」，「夜晚无灯，我同边个争取？所以自费整太阳能灯，七点几全部亮晒，街坊可以夜晚过嚟运动。」

谈到是否「霸占官地」，苏坦言，法律上确实如此，但认为「法律不外乎人情，长者真系需要呢啲设施」，故期望政府考虑人口老化问题，一众街坊需要一个休憩地方，「你唔使帮我哋做，俾我哋做十年八年，等班老人家最后𠮶段日子舒服些。到时我哋唔喺度，乜都冇人抗议」，强调义工、街坊均没有私心，「我哋无收钱，无利益，只系想回馈社会」。

记者：何姵妤

摄影 : 陈浩元