土瓜湾街舖猪肉档鼠患严重 食环署：一直持续跟进及巡查 上月底已发出即时封闭令

社会
更新时间：21:31 2026-02-09 HKT
发布时间：21:31 2026-02-09 HKT

土瓜湾一个街舖猪肉档被揭发鼠患问题严重，多只老鼠于凌晨时分在新鲜猪肉上「开餐」，衞生情况令人咋舌。食环署表示，一向十分关注土瓜湾落山道和九龙城道一带新鲜粮食店的衞生情况，并一直持续跟进及巡查相关新鲜粮食店，并已于上月底向该猪肉档发出即时封闭令。

该署在去年12月及今个月进行的的突击行动中，发现一间名为「金宝肉食公司」的新鲜粮食店衞生不佳并且鼠患严重，为保障公众健康，该署已在1月24日根据《公众衞生及市政条例》向店舖发出即时封闭令，勒令其即时暂停营业，彻底清洁和消毒有关处所，并进行有效灭鼠工作，直到署方满意其衞生情况，方会考虑批准其重新营业。

该店舖曾在本月6日提出解封要求，但由于店内的衞生状况及灭鼠措施仍未达标，因此本署已拒绝其解封要求，该封闭令到目前为止仍然生效。

此外，该署已于今个月初在全港各区采取特别行动，加强巡查超过250间持牌新鲜粮食店，严厉打击增加鼠患风险的违规情况，以保障食物安全和公众健康。在特别行动中，本署人员就违规情况共向相关新鲜粮食店作出101次口头警告／劝喻，以及提出47宗检控。本署会持续进行跟进巡查，检控违规店铺，并按情况考虑发出即时封闭令，吊销甚或取消有关店铺的牌照。

根据相关法例，任何从事食物业人士，包括新鲜粮食店，不得明知而容受或准许任何食物业处所内有老鼠或昆虫存在；而且须采取一切合理地需要的措施保护食物，以免食物受到污染或变坏。经营者亦须时刻保持食物业处所各部分清洁、维修妥善和状况良好。违例者会被检控，最高刑罚为罚款1万元及监禁3个月。违规的食物业处所会被记下违例分数，严重情况可导致牌照被取消。此外，如处所情况构成对健康的即时危害，本署有权作出封闭令，立即封闭该处所。

该署会继续密切监察新鲜粮食店的衞生情况，并会积极采取巡查和执管行动，以保障市民健康。

