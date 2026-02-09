西营盘社区客厅开幕 陈国基 : 为有需要家庭提供额外生活空间 街坊赞有效改善生活

政务司司长陈国基今日（9日）主持西营盘社区客厅开幕典礼。他表示，社区客厅可为有需要家庭提供额外生活空间，也能令社区联系更密切。开幕礼后附设社区客厅参观环节，有使用者接受访问时大赞社区客厅有效改善生活。

有用户使用社区客厅后 生活质素及心理状况均获改善

陈国基于开幕时表示，社区客厅是政府帮助弱势社群的重点项目，又提及有用户使用社区客厅后，生活质素乃至心理状况都得到改善，这正是政府设立社区客厅的目标。

他指出，社区客厅选址便利，不少街坊只要步行几分钟即可到达，形容设施真正融入了基层市民生活，是他们放松休息，游戏学习，结交朋友和互相扶持的空间。西营盘社区客厅面积约2000平方呎，预计可服务约230个家庭，预计全年接待约37000人次。

西营盘社区客厅项目主管李慈恩指出，现在社区客厅正在服务100余户家庭，共两百位使用者。陈国基说，西营盘社区客厅是本港第10间社区客厅，今年将再有另外5间社区客厅陆续启用。

西营盘社区客厅位于威利蔴街，由去年12月30日起推行两月余，由香港明爱营运，关爱基金提供项目资助，为中西区㓥房户提供服务。西营盘社区客厅设有邻里饭厅、备餐区、洗衣房、淋浴间及社区健身房，亦有儿童游乐区、学童温习室及音乐室等设施。社区客厅亦会定期举办节庆聚会、技能学习活动及联谊小组。

登记流程方便 设施设计亦有巧思

李慈恩指出，登记使用西营盘社区客厅的流程简单，㓥房住户只需提供身分证明文件与租约文件，以及入息证明进行简单入息审查，便可入会成为社区客厅用户。若文件齐备，最快甚至当日便可取得会员卡并使用设施。

她又提到，社区客厅已与地区不同机构达成合作，当中一些机构会派出义工来社区客厅进行服务，譬如有国际学校会定期有义务导师来帮学生补习，西营盘街市的菜贩每逢周四也会捐出一批蔬菜，由街坊义工将蔬菜运到邻里备餐区进行筛选，留下状况良好的蔬菜予社区客厅用户取用。李慈恩提到，社区客厅坚持提供蔬菜而非罐头，是考虑到用户的健康，希望他们食用新鲜蔬菜。

她提及，设计设施时有仔细考虑实际安排，例如儿童游乐室设有游戏机供小朋友游玩，但游乐设施采借用游玩机制，每位用户一次只可使用半小时，如果想要继续玩，便必须邀请朋友，由朋友借用游戏机，才可一同使用。她补充，这是为了鼓励小朋友在打机休息的同时认识朋友，扩阔交友圈子。

用户赞社区客厅改善生活 促进邻里关系

今年70多岁的琼姐接受本报记者访问时，大赞社区客厅帮助她改善生活，跨过情绪难关。她表示自己以前有情绪问题，不愿见人，自从加入社区客厅后，经常前往社区客厅与其他用户一起聊天，邻里关系密切，更会约时间一起在社区客厅食团年饭。

今年10岁的卓熙也是社区客厅的用户，他说每个礼拜都会来补习，补英文和中文，也会来儿童游乐区玩桌游和赛车电脑游戏。他表示，已经在社区客厅认识了7、8个朋友，和大家关系良好。

记者、摄影：周育莹