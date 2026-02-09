Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

春节黄金周｜旅监局料有2200内地团访港 涉旅客8.6万人次 设朝9晚6热线支援

社会
更新时间：18:19 2026-02-09 HKT
发布时间：18:19 2026-02-09 HKT

一连9日的内地春节黄金周将于周日（15日）开始，旅游业监管局预计，将有2200个内地入境旅行团访港，平均每日约244团，涉及旅客约8.6万人次。

旅监局表示，内地春节黄金周期间，会加派人手巡查较多入境旅行团活动的地点，包括主要入境口岸、注册商店、热门旅游景点，以及入境旅行团到访的餐饮处所等，确保旅行团的旅游活动有序进行。

旅监局联同香港海关巡查尖沙咀及红磡等旅游热点商店，提醒旅客访港旅游及商户接待时的注意事项，加强保障入境旅行团旅客的权益。
旅监局指，早前联同香港海关（6日）到尖沙咀、土瓜湾及红磡区内巡查入境旅行团注册商店，加强保障入境旅行团旅客的权益。

此外，旅监局将设置热线3698 5900，服务时间由早上9时至晚上6时，为有需要的团队旅客及导游提供协助。
 

