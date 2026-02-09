Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

承认穿黑裙于走廊自渎 51岁的士司机判12个月感化令

社会
更新时间：18:02 2026-02-09 HKT
发布时间：18:02 2026-02-09 HKT

51岁的士司机去年身穿黑裙，在自己住所外的走廊游荡并露下体自渎，邻居感到担忧遂安装闭路电视，将被告犯案的过程拍摄下来，邻居随后报警揭发事件。的士司机早前承认在公众地方的猥亵行为罪，今于东区裁判法院被判12个月感化令。

警诫下称出于性欲望犯案

被告许健谊，承认1项在公众地方的猥亵行为罪。案情指，被告当时居于黄竹坑雅涛阁某单位，邻居自去年4月起察觉被告不时在楼层走廊游荡，邻居感到担忧，便在自己单位门外安装了闭路电视。及至10月15日，邻居翻看闭路电视影像时，发现被告日前曾身穿黑色裙出现在楼层走廊，并露出自己的下体及自渎。邻居于是报警，警方同日拘捕被告，他在警诫下承认出于性欲望而犯案。

求情指长期照顾病母积累压力

被告早前自行求情时，透露任职的士司机及已婚，他须供养父母，而其母亲患上脑退化症。被告称因为工作及照顾父母，长期累积压力及不懂处理，因而犯案，他已向医生求诊及定期覆诊，「好后悔做咗今次呢件事」，承认日后改过，望法庭给予机会。

案件编号：ESCC900049/2025
法庭记者：雷璟怡

